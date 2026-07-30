குதிரை பேர வழக்கில் மேலும் இருவருக்கு ஜாமின் வழங்கியது உயர்நீதிமன்றம்
குற்றம்சாட்டப்பட்ட டாக்டர் ராஜசேகர், கரூர் செங்குந்தபுரத்தை சேர்ந்த கனகராஜ் ஆகியோர் ஜாமின் மற்றும் முன் ஜாமின் கேட்டு, நீதிமன்றம் விதிக்கின்ற எந்த நிபந்தனைகளை ஏற்க தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தனர்.
Published : July 30, 2026 at 9:52 PM IST
சென்னை: தவெக எம்.எல்.ஏ.விடம் குதிரை பேரத்தில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்ட ஒருவருக்கு ஜாமினும், மற்றொருவருக்கு நிபந்தனை முன்ஜாமின் வழங்கியும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிரான தீர்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க 35 கோடி ரூபாய் சன்மானம் தருவதாக, சிலர் தன்னிடம் பேசியதாக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்.எல்.ஏ. இளையராஜா, சென்னை காவல்துறை ஆணையரிடம் புகார் அளித்திருந்தார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் திருவல்லிக்கேணி காவல்துறை இதுவரை 14 பேர் மீது வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது.
இந்த வழக்கில் கடந்த 14 தேதி கைது செய்யப்பட்ட திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயத்தை சேர்ந்த டாக்டர் ராஜசேகர் ஜாமின் கோரி மனு தாக்கல் செய்தார். அதே போல கரூர் செங்குந்தபுரத்தை சேர்ந்த கனகராஜ் என்பவர் முன் ஜாமின் கோரி மனு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்குகள் நீதிபதி ஜி.கே இளந்திரையன் முன்பாக விசாரணைக் வந்தது. அப்போது மனுதாரர்கள் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், முழுமையான ஆதாரங்கள் இல்லாமல் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு ஜாமின் மற்றும் முன் ஜாமின் வழங்க வேண்டும் எனவும், நீதிமன்றம் விதிக்கின்றன எந்த நிபந்தனைகளை ஏற்க தயாராக இருப்பதாக தெரிவிக்கபட்டது.
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அனைத்து தரப்பு வாதங்களுக்கு பிறகு உத்தரவிட்ட நீதிபதி இளந்திரையன், குற்றம்சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்ட மருத்துவர் ராஜசேகருக்கு நிபந்தனை ஜாமினும், கனகராஜுக்கு முன் ஜாமின் வழங்கியும் உத்தரவிட்டார்.
இருவரும் நீதிமன்ற மறு உத்தரவு வரும் வரை காலை 10.30 மணி, மாலை 5.30 மணி இரு வேலையும் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் விசாரணை அதிகாரி முன் ஆஜராகி கையெழுத்து இட வேண்டும் என்றும், ஜாமீனில் இருக்கும்போது சாட்சிகளை கலைக்க முயற்சி செய்யக்கூடாது என்றும், விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இதே வழக்கில், காவல் நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜி ஆஜராகாததால், முன் ஜாமின் நிபந்தனையை மீறியதாக கூறி, அதனை ரத்து செய்ய காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.அதே நேரத்தில் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் தொடர்ந்து மூன்றாவது நாளுக்கான கையெழுத்தைப் பதிவு செய்வதற்காக காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகியிருந்தார்.