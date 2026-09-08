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5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்க விதிக்கப்பட்ட தடை நீட்டிப்பு: உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு

மேற்குறிப்பிட்ட 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க இடைக்காலத் தடை விதித்து உயர் நீதிமன்றம் அண்மையில் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதற்கு தேர்தல் ஆணையமும் சம்மதம் தெரிவித்து, பதில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 3:51 PM IST

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சென்னை: திருச்சி கிழக்கு உட்பட காலியாக உள்ள 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க விதிக்கப்பட்ட தடையை மேலும் நீட்டித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் முதலமைச்சர் விஜய் போட்டியிட்டார். இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலுமே வெற்றி பெற்ற அவர், திருச்சி கிழக்கு எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

இதனிடையே, கரூர் தொகுதி எம்எல்ஏ எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர், விராலிமலை எம்எல்ஏ சி.விஜயபாஸ்கர், பெருந்துறை எம்எல்ஏ ஜெயக்குமார், அம்பாசமுத்திரம் எம்எல்ஏ இசக்கி சுப்பையா ஆகியோரும் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜினாமா செய்து தவெகவில் இணைந்தனர்.

இதனால், இந்த 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், மேற்குறிப்பிட்ட 5 எம்எல்ஏக்களின் தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து நீதிமன்றங்களில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதால், இந்த 5 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலை அறிவிக்கக் கூடாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வெங்கடாஜலபதி என்பவர் பொதுநல வழக்கை தொடுத்திருந்தார்.

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இதனை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், மேற்குறிப்பிட்ட 5 தொகுதிகளுக்கும் இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க இடைக்காலத் தடை விதித்து அண்மையில் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதற்கு தேர்தல் ஆணையமும் சம்மதம் தெரிவித்து, பதில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தது.

அதே நேரத்தில், இந்த தடையை நீக்கக் கோரி முதலமைச்சர் விஜய் தரப்பிலும், முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், அம்பாசமுத்திரம் எம்எல்ஏவாக இருந்த இசக்கி சுப்பையா சார்பிலும் தனித்தனியாக மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இந்த வழக்கானது, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள்முருகன் அமர்வு முன்பு இன்று (செப்.8) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், திருச்சி கிழக்கு உள்ளிட்ட 5 தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கு விதிக்கப்பட்ட தடையை நீட்டித்து உத்தரவிட்டனர். மேலும், இவ்வழக்கின் இறுதி விசாரணை செப்டம்பர் 28-ஆம் தேதி தொடங்கும் எனவும் நீதிபதிகள் அறிவித்தனர்.

தமிழகத்தில் இதுவரை 7 தொகுதிகள் காலியாக உள்ள நிலையில், மேற்கூறிய 5 தொகுதிகளுக்கு மட்டுமே இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய 2 தொகுதிகளுக்கு அக்டோபர் 6-ஆம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

TAGGED:

தமிழகம் இடைத்தேர்தல்
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