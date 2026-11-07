அன்பில் மகேஷ் தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரிய மனு தள்ளுபடி
இந்த தேர்தல் வழக்கில் 4 வாரங்களுக்குள் பதில்மனு தாக்கல் செய்ய விஜயகுமார் தரப்புக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
Published : November 7, 2026 at 9:46 PM IST
சென்னை: திருவெறும்பூர் தொகுதியில் தனது வெற்றியை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் தாக்கல் செய்த தேர்தல் வழக்கை ரத்து செய்ய கோரி, தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் நவல்பட்டு விஜி தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் திருவெறும்பூர் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற நவல்பட்டு எஸ்.விஜி என்கிற விஜயகுமார், குழந்தைகளை பயன்படுத்தி பிரசாரம் செய்ததாக கூறி அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.
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இந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க கோரி, விஜயகுமார் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். அதில், அன்பில் மகேஷ் முன்வைத்துள்ள நான்கு குற்றச்சாட்டுகளும் தேர்தல் முடிவில் எவ்வாறு பாதிப்பை ஏற்படுத்தின? என்பது குறித்து மனுவில் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று விஜயகுமார் தெரிவித்திருந்தார்.
இந்த மனு, நீதிபதி கே.குமரேஷ் பாபு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது விஜயகுமார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஆன்டனி ஆர் ஜூலியன், தேர்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தல்களை மீறியது மட்டுமே தேர்தலை செல்லாததாக்குவதற்கான காரணமாகிவிடாது என்றும், அத்தகைய மீறல்கள் தேர்தல் குற்றமாக மட்டுமே கருதப்பட முடியும் என்றும் வாதிட்டார்.
அன்பில் மகேஷ் தரப்பில் ஆஜரான வில்சன், அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் 324-வது பிரிவின்கீழ் தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பிக்கும் அறிவுறுத்தல்கள், தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்களையும் வேட்பாளர்களையும் கட்டுப்படுத்தக்கூடியவை என்றும், அவற்றுக்கு சட்ட வலிமை உள்ளது என்றும் வாதிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, தேர்தல் பிரசாரத்தில் குழந்தைகளை ஈடுபடுத்தக் கூடாது என்ற அறிவுறுத்தலை மீறியதாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு உள்ளிட்ட புகார்களின் உண்மைத்தன்மையை விசாரணையின் போதுதான் தீர்மானிக்க முடியும் எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும், அத்தகைய மீறல் நிரூபிக்கப்பட்டால் அது தேர்தல் முடிவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம் என்பதையும் விசாரணைக்குப் பிறகே முடிவு செய்ய முடியும் எனக் கூறி, விஜயகுமாரின் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்தார்.
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இந்த தேர்தல் வழக்கில் நான்கு வாரங்களுக்குள் பதில்மனு தாக்கல் செய்ய விஜயகுமாருக்கும், அதன்பிறகு இரண்டு வாரங்களுக்குள் சாட்சிகள் பட்டியலை தாக்கல் செய்யுமாறு இருதரப்பினருக்கும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.