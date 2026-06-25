முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபுவின் மனுவை ரத்து செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
"வழக்கை ரத்து செய்ய எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. ஆகையால், முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபுவின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது" என நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
Published : June 25, 2026 at 8:59 PM IST
சென்னை: வாக்குப்பதிவு நாள் அன்று துறைமுகம் தொகுதி தவெக வேட்பாளரை தாக்கியதாக முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது தொடரப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி அவர் தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளான கடந்த ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி அன்று சென்னை துறைமுகம் தொகுதி தவெக வேட்பாளர் சினோரா அசோக், தேர்தல் பணிமனையில் இருந்த போது, அங்கு வந்த முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மற்றும் திமுக-வினர், தவெக வேட்பாளரையும், தவெக தொண்டர்களையும் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து தவெக வேட்பாளர் தரப்பில் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு மீது வடக்கு கடற்கரை காவல்நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி திமுக எம்எல்ஏ-வும், முன்னாள் அமைச்சருமான சேகர்பாபு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் முன் இன்று (ஜூன் 25) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "சம்பவம் நடைபெற்று 29 நாட்களுக்கு பின், புதிய அரசு பொறுப்பேற்ற பின் காவல்துறையால் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. புகாரில் கூறியது போல் எந்த சம்பவமும் அங்கு நடைபெறவில்லை. ஆகையால் வழக்கை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என வாதிட்டார்.
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இந்த வாதங்களை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, "வழக்கை ரத்து செய்ய எந்த முகாந்திரமும் இல்லை. ஆகையால், முன்னாள் அமைச்சர் சேகர்பாபுவின் மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. விரிவான உத்தரவு பின்னர் பிறப்பிக்கப்படும்" எனவும் தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, சேகர்பாபு தரப்பில் மனுவை வாபஸ் பெற்றுக்கொள்வதாக தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்றுக் கொண்ட நீதிபதி, மனுவை வாபஸ் பெற அனுமதித்து உத்தரவிட்டனர்.