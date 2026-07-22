காவல் துறையினர் துன்புறுத்த கூடாது என்ற செந்தில் பாலாஜியின் மனு தள்ளுபடி
ஏதாவது ஒரு வழக்கில் தங்களை கைது செய்ய காவல்துறையினருக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மனுவில் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 22, 2026 at 1:18 PM IST
சென்னை: விசாரணை என்ற பெயரில் தங்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என காவல் துறைக்கு உத்தரவிட கோரி முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.
சபாநாயகருக்கு எதிராக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் தவெகவுக்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும் என ஊத்தங்கரை தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம் 35 கோடி ரூபாய் வரை வழங்குவதாக யூடியூபர் திருநாவுக்கரசு பேரம் பேசியதாக புகார் எழுந்தது.
இது தொடர்பாக இளையராஜா, சென்னை காவல் துறை ஆணையரிடம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கில் யூடியூபர் திருநாவுக்கரசு உள்ளிட்ட 14 பேரை இதுவரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அளித்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் விசாரணைக்கு ஆஜராக காவல் துறை சம்மன் அனுப்பியது. இதையடுத்து, முன் ஜாமீன் கோரி இருவரும் தக்கல் செய்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி தினமும் கையெழுத்தட வேண்டும் என்ற நிபந்தனையில் முன்ஜாமீன் வழங்கியது.
இதனையடுத்து, விசாரணை என்ற பெயரில் தங்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என காவல் துறைக்கு உத்தரவிட கோரி முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
அந்த மனுவில், ”கரூர் கூட்ட நெரிசல் சம்பவம் தொடர்பாக கணக்கு தீர்க்க வேண்டியுள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா வெளிப்படையாக கூறியுள்ளார். அதனால் ஏதாவது ஒரு வழக்கில் தங்களை கைது செய்ய காவல்துறையினருக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
குதிரை பேர வழக்கில் தங்களை காவலில் வைத்து விசாரிக்க அவசியமில்லை என உயர் நீதிமன்றம் முன்ஜாமீன் வழங்கிய பின்னும், தொடர்ந்து சோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன. மற்ற வழக்கு விசாரணைக்கும் ஒத்துழைப்பு வழங்க தயாராக இருப்பதால், சோதனை, விசாரணை என்ற பெயரில் தங்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என காவல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” எனக் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
இந்த மனுக்கள் நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுவில் பொத்தாம் பொதுவான உத்தரவை கோருவதாலும், பல குற்றச்சாட்டுக்களை கூறியுள்ளதாலும், மனுவுக்கு விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன் கோரிக்கை விடுத்தார்.
செந்தில் பாலாஜி, அசோக்குமார் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஆர். இளங்கோ, குதிரை பேர வழக்கில் முன்ஜாமீன் பெற்றவர்களை வேறு வழக்குகளில் கைது செய்யக் கூடும் என அச்சம் உள்ளதாக தெரிவித்தார்.
மேலும், இது தொடர்பான வழக்குகளின் விசாரணைக்கு அழைக்க சட்டப்படி நோட்டீஸ் அனுப்ப வேண்டும் என்றும், விசாரணை என்ற பெயரில் காவல் துறையினர் துன்புறுத்தக் கூடாது என உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன், தவறு செய்திருந்தால் தப்பிக்க முடியாது. நீதிமன்றம் அதற்கு நிவாரணமும் வழங்காது. குதிரை பேர வழக்கில் நிபந்தனை முன்ஜாமீன் வழங்கப்பட்ட நிலையில் இதுவரை இருவரும் ஆஜராகவில்லை. இந்த சூழ்நிலையில், தங்களை துன்புறுத்தக் கூடாது என உரிமையாக கோர முடியாது. மனுதாரர்கள் கோரியபடி எந்த உத்தரவையும் பிறப்பிக்க முடியாது எனக் கூறி, இருவரின் மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.