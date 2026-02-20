'தந்தை சொல்லை மகன் கேட்பதில்லையா?...' பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் வழக்குகள் தள்ளுபடி
உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்து விட்டு உயர் நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தாக்கல் செய்வதா? என நீதிபதிகள் கடிந்து கொண்டனர்.
Published : February 20, 2026 at 4:18 PM IST
சென்னை: மாம்பழம் சின்னத்தை தனக்கு ஒதுக்கும் வரை தேர்தல் அறிவிப்பை நிறுத்தி வைக்கக் கோரி ராமதாஸ் தரப்பில் தாக்கல் செய்த வழக்குகளை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. அதில், ''பாமக தலைவராக அன்புமணியை அங்கீகரித்து தேர்தல் ஆணையம் பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும். பாமகவின் தலைவராக ராமதாசையும், அவர் நியமித்த நிர்வாகிகளையும் அங்கீகரிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும். அதுவரை, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களின் தேர்தல் அறிவிப்பை தள்ளி வைக்க வேண்டும்'' என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டிருந்தது.
அதே போல, உட்கட்சி பிரச்சினை தொடர்பான உரிமையியல் வழக்கில் தீர்வு எட்டப்படும் வரை, பா.ம.க.வின் மாம்பழ சின்னத்தை முடக்கி வைக்கும்படி, தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரி மற்றொரு மனுவும் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது.
இந்த இரு வழக்குகளும் தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தன. அப்போது, 2025-ம் ஆண்டு மே மாதம் 28-ம் தேதி அன்புமணியின் பதவிக்காலம் முடிந்து விட்ட நிலையில், போலியான ஆவணங்களை தாக்கல் செய்து, 2026-ம் ஆண்டு வரை பதவிக்காலம் இருப்பதாக தேர்தல் ஆணையத்தில் கடிதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக ராமதாஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர் குற்றம் சாட்டினார்.
மேலும், ராமதாசை கட்சியின் தலைவராக அறிவிக்கக் கோரி சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளதாகவும், கட்சியை அன்புமணி அபகரித்துக் கொண்டார். 35 வயதில் அன்புமணியை மத்திய அமைச்சராக்கியவர் ராமதாஸ் தான் என தெரிவித்தார்.
தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், இதே விவகாரம் தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த டெல்லி உயர் நீதிமன்றம், உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை நாட அறிவுறுத்தி உள்ளது. அந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், அங்கீகரிக்கப்படாத பதிவு செய்யப்பட்ட கட்சியான பா.ம.க. உள்கட்சி விவகாரத்தில் தலையிட முடியாது. மாம்பழம் சின்னம் முடக்கம் செய்வது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் முடிவெடுக்க முடியாது என விளக்கமளிக்கப்பட்டது.
விசாரணையின் போது குறுக்கிட்ட தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவஸ்தவா, தந்தை சொல்லை மகன் கேட்பதில்லையா? என கேள்வி எழுப்பினார். இதற்கு ராமதாஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர், தந்தை சொல்வதை மகன் கேட்பது இல்லை என்று பதிலளித்தார்.
உடனே அன்புமணி தரப்பில் யாராவது ஆஜராகி இருக்கிறார்களா? என்று தலைமை நீதிபதி கேட்டார். அப்போது அன்புமணி தரப்பில் ஆஜராகி இருந்த வழக்கறிஞர், ஏற்கெனவே ஒரு வழக்கில் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் சமரசம் செய்து வைக்க முயற்சித்தார். ஆனால் அப்போது நடைபெறவில்லை. இந்த வழக்கு மனுவில் ராமதாஸ் போட்டுள்ள கையெழுத்து சந்தேகத்தை ஏற்படுத்துவதாக குறிப்பிட்டார்.
இதை மறுத்த ராமதாஸ் தரப்பு வழக்கறிஞர், ராமதாஸ் நடை பயிற்சி மேற்கொள்கிறார். நீச்சல் பயிற்சி மேற்கொள்கிறார். நல்ல உடல்நலத்துடனும், ஆரோக்கியத்துடனும் இருக்கிறார். அன்புமணி தரப்பில் கட்டுக் கதைகள் அவிழ்த்து விடப்படுகின்றன எனத் தெரிவித்தார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதிகள், உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்து விட்டு உயர் நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தாக்கல் செய்வதா? என கூறி, நீதிமன்ற நேரத்தை வீணடித்தால் அபராதம் விதிக்க நேரிடும் என ராமதாஸுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.
பின்னர் இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், உள்கட்சி விவகாரம் தொடர்பாக ஏற்கெனவே சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு அது நிலுவையில் உள்ளது என்பதால், அங்கேயே நிவாரணம் தேடிக் கொள்ளலாம் என கூறி, இரு வழக்குகளும் விசாரணைக்கு உகந்ததல்ல என தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், உரிமையியல் நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் தேர்தல் ஆணையத்தை அணுகலாம் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.