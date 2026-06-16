அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் 4 பேர் ராஜினாமா: சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட கோரிய மனு தள்ளுபடி
வெறும் யூகம் மற்றும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் எந்த் ஆதாரங்களும் இல்லாமல் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : June 16, 2026 at 9:12 PM IST
சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 4 பேர் ராஜினாமா செய்த விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட கோரிய மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைத்துள்ளது. இதன் மூலம் கடந்த 60 ஆண்டு கால திராவிட கட்சிகளின் ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மக்கள் தீர்ப்புக்கு பின்னர், அதிமுகவில் அடுத்தடுத்து பிளவு ஏற்பட்டு வருகிறது.
குறிப்பாக, விஜய் அரசின் மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் 25 பேர், தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, மதுராந்தகம் அதிமுக எம்எல்ஏ மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ. ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ. சத்தியபாமா, அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா 4 பேர் தங்கள் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
அன்றைய தினமே அவர்களுக்கு சென்னை தலைமை செயலகத்தில் தவெக உறுப்பினர் அட்டையும் வழங்கப்பட்டது.
சிபிஐ விசாரணை கோரி வழக்கு
இந்நிலையில், மேற்குறிப்பிட்ட 4 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தவெகவில் இணைந்ததில் குதிரை பேரம் நடந்ததாக எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம்சாட்டின. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக திருச்செந்தூரை சேர்ந்த ராம்குமார் ஆதித்தன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், "கடந்த மே 13ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் நடைபெற்ற நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பின் போது, தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக 25 அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்தனர். இந்த 25 அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் மீது கட்சித் தாவல் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதி நீக்கம் செய்ய அதிமுக சார்பில் பேரவைத் தலைவரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது.
அது நிலுவையில் இருந்த போதே, தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்த மதுராந்தகம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. மரகதம் குமாரவேல், பெருந்துறை எம்.எல்.ஏ. ஜெயக்குமார், தாராபுரம் எம்.எல்.ஏ. சத்தியபாமா, அம்பாசமுத்திரம் தொகுதி எம்.எல்.ஏ. இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் தங்கள் பதவிகளை பதவிகளை ராஜினாமா செய்துவிட்டு, தவெக-வில் இணைந்துள்ளனர்.
ராஜினாமா செய்த சில நிமிடங்களிலேயே அவர்களுக்கு தலைமைச் செயலகத்திலேயே தவெக உறுப்பினர் அட்டை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ராஜினாமா செய்த தொகுதியில் தவெக சார்பில் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட 4 பேருக்கும் சீட் வழங்கப்படும் என உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நம்பப்படுகிறது.
அரசியல் லாப நோக்குடன் 4 எம்.எல்.ஏ.க்கள் தவெக வில் இணைந்துள்ளதால், இந்த விவகாரத்தில் குதிரை பேரம் நடந்துள்ளதாக தெரிகிறது. எனவே, இதுகுறித்து சிபிஐ விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்" என அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.
இந்த வழக்கானது, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள் முருகன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டறிந்த நீதிபதிகள், "வெறும் யூகம் மற்றும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் எந்த் ஆதாரங்களும் இல்லாமல் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பொதுப்படையான தெளிவில்லாத, முறைகேடு குற்றச்சாட்டுகளும் கூறப்பட்டுள்ளன. பதவியேற்ற 10 நாட்களில் 4 எம்.எல்.ஏ.-க்களும் ராஜினாமா செய்து கட்சி மாறியதை குதிரை பேரம் நடந்துள்ளதாக நம்பவேண்டும் என்று மனுதாரர் தரப்பில் வாதிடப்படுகிறது.
மனுதாரரின் நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட முடியாது. குற்றத்துக்கான ஆரம்பகட்ட முகாந்திரம் இருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டால் மட்டுமே சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட முடியும்.
4 எம்.எல்.ஏ.-க்கள் திடீரென ராஜினாமா செய்து கட்சி மாறியதன் காரணமாக இடைத் தேர்தல் நடத்த வேண்டியுள்ளதால் நிதிச்சுமை ஏற்படலாம். இருந்தாலும், இதை ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தவறான நடத்தை என கூற முடியாது" என்று கூறி, சிபிஐ விசாரணை கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.