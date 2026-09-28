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பெரியகருப்பன் ஒரு ஓட்டில் தோல்வி அடைந்த வழக்கு: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

தேர்தல் அதிகாரிக்கு புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தபால் வாக்கு கவரில் எந்த தொகுதிக்கு உரியது என குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தும், அவர்கள் அதை உதாசீனப்படுத்தியதால், பெரியகருப்பன் தோல்வி அடைந்தார் என அவரது வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.

முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன்
முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 28, 2026 at 1:39 PM IST

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சென்னை: திருப்பத்தூர் தொகுதியில் தவெக வேட்பாளர் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில், சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் தொகுதியில் தவெக சார்பில் போட்டியிட்ட சீனிவாச சேதுபதி, ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். அவர் 83,375 வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், எதிர்த்து போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன், 83,374 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார்.

இதனையடுத்து சீனிவாச சேதுபதியின் வெற்றியை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். அந்த மனுவில், சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூர் தொகுதிக்கு பதிவான தபால் வாக்குகள், திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டதால் தான் தோல்வியடைந்து விட்டதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து தனக்கு எதிராக முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சீனிவாச சேதுபதி உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை, நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் விசாரித்தார்.

அப்போது முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "தேர்தல் ஆணையம் மிகப் பெரிய தவறை செய்துள்ளது. தபால் வாக்கு வேறு தொகுதிக்கு சென்றதை அறிந்தும், அதனை திரும்ப அனுப்பவில்லை. அந்த வாக்கு பெரியகருப்பனுக்கு ஆதரவாக பதிவாகியுள்ளது. மேலும் வாக்கு எண்ணப்பட்டு, அந்த வாக்கு பெரிய கருப்பன் பெற்றுள்ளார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து, சம்மந்தப்பட்ட தேர்தல் அதிகாரிக்கு புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தபால் வாக்கு கவரில் எந்த தொகுதிக்கு உரியது என தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டு இருந்தும், தேர்தல் அதிகாரிகள் அதை உதாசீனப்படுத்தியதால், பெரியகருப்பனின் தேர்தல் வெற்றி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. முறைகேடு நடந்த ஒரு தேர்தல் வெற்றியை அனுமதிக்க போகிறோமா? என்பதை நீதிமன்றம் முடிவு செய்ய வேண்டும்" என கேட்டுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து தவெக எம்எல்ஏ சீனிவாச சேதுபதி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "அதிக வாக்குகளை பெற வாக்காளர்களுக்கு பணம் கொடுத்ததாக கூறப்படும் குற்றசாட்டுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. மேலும் தபால் வாக்குப்பதிவில் தொகுதிக்கான வரிசை எண் மற்றும் தொகுதியின் பெயர் மட்டுமே அச்சிடப்பட்டு இருக்கும். மற்ற விவரங்கள் கியூஆர் கோட் ஆக இருக்கும். அதனால் இந்த குழப்பம் ஏற்பட்டது. இது மனித கவனக்குறைவால் ஏற்பட்ட தவறு தான்.

306 வாக்குகளில் குறைபாடுகள் இருந்ததால் செல்லாது என நிராகரிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் முகவர்கள் முன்னிலையில் வி.வி.பாட் மீண்டும் எண்ணப்பட்டு, ஒப்புதல் பெறப்பட்டது. மீண்டும் வாக்குப்பதிவு நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ஏற்கக் கூடாது" என கேட்டுக் கொண்டார்.

இதனையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி இளந்திரையன், தபால் வாக்கு கவரில், அது எந்த தொகுதியை சேர்ந்தது என அச்சடிக்கப்பட்டு மற்ற விவரங்களுக்கு கியூர் ஆர் கோட் என குறிப்பிட்டிருந்தது.

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இதனால் ஒரு வாக்கு மாற்றி வந்திருப்பதை அறிந்து, ஏன் தேர்தல் அதிகாரி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? என கேள்வி எழுப்பி, வழக்கின் தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்திருந்தார்.

இந்த நிலையில், இந்த வழக்கில் நீதிபதி ஜி.கே. இளந்திரையன் இன்று தீர்ப்பளித்தார். அப்போது அவர், முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் தொடர்ந்த தேர்தல் வழக்கை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டார்.

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SINGLE VOTE ELECTION DEFEAT
PERIYAKARUPPAN CASE DISMISS
பெரியகருப்பன் வழக்கு
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
PERIYAKARUPPAN ELECTION CASE

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