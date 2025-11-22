முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. மதியரசன் ஓய்வூதிய வழக்கு! 6 வாரங்களில் பரிசீலிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு!
முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் கோரிக்கை மனுவைப் பரிசீலித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : November 22, 2025 at 5:03 PM IST
சென்னை: ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பணப் பலன்கள் வழங்க கோரிய முன்னாள் திமுக எம்.எல்.ஏ. மதியரசனின் விண்ணப்பத்தை தமிழ்நாடு அரசு 6 வாரங்களில் பரிசீலித்து, உத்தரவு பிறப்பிக்கும்படி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஆணையிடப்பட்டுள்ளது.
கடந்த 2006 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப் பேரவை தேர்தலில் இளையாங்குடி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற ராஜகண்ணப்பன் 2009 ஆம் ஆண்டு பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். அதனால், 2009 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் இளையாங்குடி தொகுதிக்கு இடைத் தேர்தல் நடத்தப்பட்டது. இந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அக் கட்சியின் ஒன்றியச் செயலாளர் மதியரசன் வெற்றி பெற்று, 2011 ஆம் ஆண்டு வரை சட்டப் பேரவை உறுப்பினராக இருந்தார்.
இதனிடையே, இடைத் தேர்தலில் போட்டியிட்ட கலைமணி என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் மதியரசன் வெற்றியை செல்லாது என்று தீர்ப்பளித்தது. இதனை எதிர்த்து மதியரசன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். இதனை விசாரித்த 2 நீதிபதிகள் கொண்ட உச்ச நீதிமன்ற அமர்வு, சென்னை உயர் நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு தடை விதித்தது.
இந்நிலையில், 2009 ஆம் ஆண்டு முதல் 2011 ஆம் ஆண்டு வரை சட்டமன்ற உறுப்பினராக பதவி வகித்த தனக்கு, ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பிற பணப் பலன்களை வழங்கக் கோரி தமிழ்நாடு அரசுக்கு மதியரசன் விண்ணப்பித்திருந்தார். அதன் மீது எந்த முடிவும் எடுக்கப்படாததை அடுத்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார். மனுவில், தனக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கக் கோரி 2020 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற செயலாளரிடம் அளித்த விண்ணப்பத்தை பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி தண்டபாணி முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினரின் கோரிக்கை மனுவைப் பரிசீலித்து உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படும் என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: போலீஸ் ஆபிஸராக வந்து அபராதம் விதித்த நபர்கள்: கையும் களவுமாகப் பிடித்த நிஜ போலீசார்!
இதைப் பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி தண்டபாணி, ஓய்வூதியம் உள்ளிட்ட பிற பணப்பலன்கள் வழங்கக் கோரி முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அளித்த விண்ணப்பத்தை ஆறு வாரங்களில் பரிசீலித்து, உத்தரவு பிறப்பிக்கும்படி தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை செயலாளருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.