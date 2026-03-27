மாற்றுத்திறனாளிகளும் மனிதர்கள்தான்; காவல் துறை மீது உயர்நீதிமன்றம் காட்டம்
மாற்றுத்திறனாளிகள் சிலரை இரக்கமற்ற முறையில் பேருந்தில் தூக்கி போட்டும், அவர்களின் கைகளை முறுக்கியும் தாக்கியதாகக் குற்றம்சாட்டப்பட்டது.
Published : March 27, 2026 at 5:45 PM IST
சென்னை: தங்களின் உரிமைக்காக அமைதியாக போராடிய மாற்றுத்திறனாளிகள் மீது காட்டுமிராண்டித்தனமாக தாக்குதல் நடத்திய காவல்துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.
நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள மாற்றுதிறனாளிகளின் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதிலும் இருந்து ஏறத்தாழ 1,800 மாற்றுதிறனாளிகள் கடந்த பிப்ரவரி 17ம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கம் சிவானந்த சாலையில் அமைதியாக ஒன்றுகூடி ஜனநாயக முறையில் போராட்டம் நடத்தினர்.
அப்போது போராட்டக்காரர்களிடையே காவல்துறை சார்பில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டது. அவர்களை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியம் அருகே போராட்டம் நடத்திக் கொள்ளும்படி காவல்துறை கேட்டுக் கொண்டது. காவல்துறையின் கோரிக்கையை ஏற்று போராட்டக்காரர்கள் சேப்பாக்கத்தில் இருந்து கலைந்து ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியத்திற்கு புறப்பட்டனர்.
தொடர்ந்து, அமைதியான முறையில் அங்கு அவர்கள் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர். இந்த நிலையில் இரவு 8 மணியளவில் போராட்டக்காரர்களை ராஜரத்தினம் ஸ்டேடியத்தில் இருந்து அப்புறப்படுத்தி திருமங்கலத்தில் உள்ள பெரியார் திருமண மண்டபத்தில் தங்கவைக்கப்போவதாகக் கூறி போராட்டக்காரர்கள் அனைவரையும் பேருந்தில் ஏற்ற காவல்துறை முற்பட்டது. இதற்காக 20க்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் தயார் செய்யப்பட்டிருந்தன.
ஆனால், காவல்துறை குறிப்பிட்டபடி திருமங்கலம் அழைத்துச் செல்லாமல் சென்னை கிளாம்பாக்கம் மற்றும் சென்னைக்கு அருகே உள்ள பல்வேறு இடங்களுக்கு போராட்டக்காரர்கள் அழைத்து செல்லப்பட்டனர். தொடர்ந்து, அங்கு வைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் அனைவரையும் காவல்துறையினர் அடித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
குறிப்பாக, மாற்றுத்திறனாளிகள் சிலரை இரக்கமற்ற முறையில் பேருந்தில் தூக்கி போட்டும், அவர்களின் கைகளை முறுக்கியும் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகின்றது. இதனால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாற்றுத்திறனாளி ஜான்சி என்பவர் மயங்கி விழுந்ததாக கூறப்படுகின்றது. அவரை மருத்துவமனையில்கூட காவலர்கள் சேர்க்கவில்லை என கூறப்படுகின்றது.
ஆகையால், அருகில் இருந்தவர்களின் உதவியுடன் போராட்டக்காரர்களே பாதிக்கப்பட்ட ஜான்சியை ஆம்புலன்ஸை வரவைத்து, ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பி வைத்திருக்கின்றனர். அங்கு அவருக்கு அவசர பிரிவில் சிகிச்சை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது.
இந்த நிலையில், "பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுதிறனாளிகள் மீது கடுமையாக நடந்துக் கொண்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ரூ. 25 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்கிட உத்தரவிட வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளிகளிடம் காட்டுமிராண்டித்தனமாக நடந்து கொண்ட எழும்பூர் காவல் உதவி ஆணையர் ஜெகதீசன் மற்றும் ஆய்வாளர் பிரகாஷ் ஆகியோரை பணியிடை நீக்கம் செய்ய வேண்டும்" என கூறி மாற்றுத்திறனாளிகள் பாதுகாப்பு சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளர் பா ஜான்சிராணி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி நிர்மல் குமார், காவல்துறையின் செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தார். மாற்றுத்திறனாளிகளும், மனிதர்கள்தான் என்பதை காவல்துறை உணர வேண்டும். உரிமைக்காக போராட அனைவருக்கும் உரிமை இருக்கும்போது, மாற்றுத்திறனாளிகளை மட்டும் காவல்துறை மோசமாக நடத்துவதை ஏற்க முடியாது. இதுகுறித்து காவல்துறை உரிய பதில் மனு தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை ஏப்ரல் 21ம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.