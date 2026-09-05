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மேற்கு மாம்பலம் கோயில் நில அபகரிப்பு வழக்கு: அறநிலையத்துறைக்கு நீதிமன்றம் கண்டனம்

ஆதி சென்னகேசவ பொருமாள் கோயிலின் நிலத்தை ஆக்கிரமித்தவர்களை மீண்டும் வாடகைதாரர்களாக ஆக்க, அறநிலையத்துறை முயல்வது நீதிமன்ற உத்தரவை மீறும் செயல் என நீதிபதி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 5, 2026 at 11:18 AM IST

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சென்னை: மேற்கு மாம்பலத்தில் கோயில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து இருந்தவர்களிடம் வாடகை பாக்கியில் சொற்ப தொகையை வசூலித்து விட்டு, அவர்களை தொடர அனுமதிக்கும் அறநிலையத்துறைக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

சென்னை, மேற்கு மாம்பலத்தில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான ஸ்ரீபாஷ்யகார ஆதி சென்னகேசவ பெருமாள் கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலை சுற்றியுள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றக் கோரி சி.ஜனார்த்தனன் என்பவர், கடந்த 2025-ல் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு தொடர்பாக, கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் அறிக்கை தாக்கல் செய்தார். மேலும் கோயிலுக்கு சொந்தமான இடத்தில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, அந்த இடத்தில் அன்னதான கூடமும், பக்தர்கள் வசதிக்காக இருசக்கர வாகன நிறுத்துமிடம் அமைக்க உள்ளதாக தெரிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் ஜி.ஜெயச்சந்திரன் மற்றும் இ.மனோகரன் அமர்வில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அறநிலையத்துறை ஆணையர் சார்பில், கோயில் செயல் அலுவலர் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், வாடகை பாக்கியில் ஒரு பகுதியை ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் செலுத்தியுள்ளதால், நிலத்தை அவர்களுக்கே மீண்டும் வாடகைக்கு வழங்க இருப்பதாகக் கூறப்பட்டிருந்தது.

இதன் பின்னர், ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ஓராண்டிற்கு முன் தெரிவித்துவிட்டு, ஏன் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர். மேலும் அன்னதான கூடம், இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்துமிடம் அமைக்கப் போவதாக தெரிவித்த அறநிலையத் துறை, தற்போது ஆக்கிரமிப்பாளர்களை தொடர அனுமதிக்க இருப்பதாகக் கூறியுள்ளதற்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

சுமார் 25 லட்சத்து 29 ஆயிரத்து 907 ரூபாய் வாடகை பாக்கி உள்ள நிலையில், ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் 1 லட்சத்து 42 ஆயிரம் ரூபாய் என, வெறும் 7 சதவீத தொகையை மட்டுமே அறநிலையத்துறை ஏற்றுக் கொண்டுள்ளனர். இதன் மூலம் அவர்களை மீண்டும் வாடகைதாரர்களாக ஆக்க, அறநிலையத்துறை முயல்வது நீதிமன்ற உத்தரவை மீறும் செயல் எனவும் நீதிபதிகள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

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இந்த ஆக்கிரமிப்புகளை வரும் செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதிக்குள் அகற்றி, செப்டம்பர் 8ஆம் தேதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என அறநிலையத் துறைக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை அன்றைய தினத்துக்கு தள்ளிவைத்தனர். மேலும், புராதன சின்ன ஆணையத்தின் அனுமதியின்றி, ஆயிரம் ஆண்டு பழமையான கோயிலுக்குள், அன்னதான கூடம் கட்டுவது உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு முரணானது என்பதையும் நீதிபதிகள் சுட்டிக் காட்டியுள்ளனர்.

TAGGED:

WEST MAMBALAM TEMPLE
ஆதி சென்னகேசவ பொருமாள் கோயில்
அறநிலையத்துறை
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TEMPLE LAND ENCROACHMENT

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