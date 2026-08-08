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சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக 15 நீதிபதிகள் - இன்னும் 9 காலியிடங்கள் இருப்பதாகத் தகவல்

உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியத்தின் பரிந்துரைப்படி காலியாக உள்ள 9 சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கான பணியிடங்கள் விரைவில் நிரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 8, 2026 at 10:11 AM IST

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சென்னை: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திற்கு புதிதாக 15 நீதிபதிகளை நியமித்து குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் காலியாக உள்ள நீதிபதிகள் காலி பணியிடங்களை நிரப்பும் வகையில், 19 பேரை நீதிபதிகளாக நியமிக்க கடந்த சென்னை உயர் நீதிமன்ற மூத்த நீதிபதிகள் அடங்கிய கொலிஜியம் பரிந்துரை செய்தது.

இதனை ஆய்வு செய்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அடங்கிய கொலீஜியம், அவர்களை நீதிபதிகளாக நியமிக்க மத்திய சட்டத்துறைக்கு பரிந்துரை செய்திருந்தது.

இந்த பரிந்துரையை ஏற்றுக்கொண்ட மத்திய சட்டத்துறை, குடியரசுத்தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக மாவட்ட நீதிபதிகள், வழக்கறிஞர்கள் என 19 பேரின் பெயர் பட்டியலை அனுப்பியது. அந்த பட்டியலில் 15 பேரை சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக நியமிக்க குடியரசுத் தலைவர் திரெளபதி முர்மு ஒப்புதல் வழங்கி உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இவர்களில், வழக்கறிஞர்களாக இருந்த என். ரமேஷ், ஜி.கே. முத்துக்குமார், ஆர்.ஆர். விவேகானந்தன், எஸ். ரவிக்குமார், என். திலீப்குமார், எ. மனோகரன், கே. கோவிந்தராஜன், ரஜ்னீஷ் பாத்தியில் ஆகிய 8 பேரும், மாவட்ட நீதிபதிகளாக இருந்த பி. முருகன், எம்.டி. சுமதி, எஸ். அல்லி, சி. திருமகள் சந்திரசேகர், எஸ். கார்த்திகேயன், பி. முருகேசன், என். குணசேகரன் ஆகிய 7 பேரும் என மொத்தம் 15 பேர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக பதவியேற்க உள்ளனர்.

இதன் மூலம் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மொத்த நீதிபதிகளின் எண்ணிக்கை 66ஆக உயர்ந்து, காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை 9ஆக குறைந்திருக்கிறது.

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இந்த நியமன பட்டியலில் உள்ள மாவட்ட நீதிபதி பொறுப்பில் இருந்த அல்லி, கடந்த மாதம் தான் ஓய்வு பெற்றார். இவர் ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பே அவரது பெயர் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பட்டியலில் இடம் பெற்றதால், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் வயது வரம்பின் படி இரண்டு ஆண்டுகள்; அதாவது 2028 வரை நீதிபதியாக தொடர்வார் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இனிவரும் நாள்களின் உச்ச நீதிமன்ற கொலீஜியத்தின் பரிந்துரைப்படி காலியாக உள்ள 9 சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கான பணியிடங்கள் நிரப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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