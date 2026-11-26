எந்த கட்சியைச் சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் அவரை மசூதிக்குள் அனுமதிக்காமல் இருக்கக்கூடாது - உயர் நீதிமன்றம் கருத்து
இஸ்லாத்தின் நெறிகளை மீறுபவரின் இறப்பின்போது அல்லாஹ் அதற்கான தண்டனையை அளிப்பார். அப்படியிருக்கும்போது, அந்த தண்டனை குறித்து மனிதர்கள் முடிவெடுக்க முடியாது என நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 26, 2026 at 5:43 PM IST
சென்னை: எந்தவொரு கட்சியைச் சேர்ந்த இஸ்லாமியராக இருந்தாலும், அவரை மசூதிக்குள் தொழுகை நடத்த அனுமதிக்காமல் இருக்கக்கூடாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
பாஜக சிறுபான்மையினர் பிரிவு நிர்வாகி சையது இப்ராஹிம் என்கிற வேலூர் இப்ராஹிம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த மனுவில், “சேலத்தில் உள்ள மசூதிக்கு தொழுகைக்கு சென்றபோது ஐயுஎம்எல் நிர்வாகியான சையது மூசா என்பவர், என்னை மசூதிக்கு வெளியே தடுத்து நிறுத்தினார். இதுதொடர்பாக காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தும் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே, நான் மசூதிக்குள் சென்று தொழுகை நடத்த அனுமதிக்குமாறு உத்தரவிட வேண்டும்” என்று கூறியிருந்தார்.
மேலும் தனது புகாரின் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த மனுவானது நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இஸ்லாத்தின்படி, யார் உண்மையான முஸ்லீம், யார் உண்மையான முஸ்லீம் இல்லை என்பதை எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் ஒருவர் தான் முடிவு செய்வார். இஸ்லாமியர் ஒருவர் தொழுகைக்காக மசூதிக்கு செல்லும்போது, அரசியல் உள்ளிட்ட அவர் சார்ந்திருக்கும் மற்ற கொள்கைகள் அனைத்தையும் மசூதியின் வாயிலுக்கு வெளியிலேயே விட்டுவிட்டுச் செல்ல வேண்டும் என்று தெரிவித்தார்.
மேலும், கடவுளை தொழும் இடத்தில் அரசியல் சார்ந்த தொடர்புகளுக்கு இடமளிக்கக்கூடாது. முஸ்லீமாக இருக்கும் ஒருவர் பாஜக, காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் என எந்தவொரு கட்சியைச் சார்ந்தவராக இருந்தாலும், அவரை மசூதிக்குள் தொழுகை நடத்த அனுமதிக்காமல் இருக்கக்கூடாது. மசூதி என்பது எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ்-வுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. மனிதர்கள் வெறும் மேலாளர்கள் மட்டும்தான். மசூதி கட்டுவதற்காக ஒருவர் நிதி அளித்தார் என்பதற்காக, அதை அவர் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது என்று தெரிவித்தார்.
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மனுதாரர் ஒரு இஸ்லாமியர் என அல்லாஹ் முடிவெடுத்துவிட்டால், இதில் மனிதர்கள் முடிவெடுக்க வேறெதுவும் இல்லை. இஸ்லாத்தின் நெறிகளை மீறுபவரின் இறப்பின்போது அல்லாஹ் அதற்கான தண்டனையை அளிப்பார். அப்படியிருக்கும்போது, அந்த தண்டனை குறித்து மனிதர்கள் முடிவெடுக்க முடியாது என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து, இஸ்லாமியர் ஒருவரை வழிபட அனுமதி மறுப்பது பாவச்செயல் எனக் கூறி, இந்த விவகாரம் குறித்து காவல் துறையினர் இருதரப்பினரிடையே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உரிய தீர்வு காண உத்தரவிட்டு நீதிபதி வழக்கை முடித்து வைத்தார்.