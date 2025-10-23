ETV Bharat / state

ஆதரவாக உத்தரவு வந்ததால் அமைதியாக இருக்கக் கூடாது... இளையராஜாவுக்கு நீதிபதி கண்டிப்பான உத்தரவு!

இளையராஜாவின் பாடல்களை பயன்படுத்த சோனி நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் இருப்பதால், திரைப்படத்தில் பாடல்களை பயன்படுத்தியது சரியா? என இளையராஜா பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

சென்னை: இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவுக்கு ஆதரவாக நீதிமன்ற உத்தரவு இருந்தாலும், நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டால் பதிலளிக்காமல் இளையராஜா அமைதியாக இருக்க கூடாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

நடிகை வனிதா விஜயகுமார் மற்றும் நடன இயக்குநர் ராபர்ட் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர் (Mrs & Mr) திரைப்படம் கடந்த ஜூலை 11 அன்று வெளியானது. இந்த திரைப்படத்தில் இசையமைப்பாளர் இளையராஜா இசையமைத்த 'மைக்கேல் மதன காமராஜன்' திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற ''சிவ ராத்திரி" பாடல் இடம்பெற்றுள்ளது.

இதையடுத்து, தான் இசையமைத்த பாடலை தனது அனுமதி இல்லாமல் மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர் திரைப்படத்தில் பயன்படுத்தி இருப்பதாகவும், பாடலை படத்திற்கு ஏற்ப மாற்றி அமைத்துள்ளதாகவும் இளையராஜா தரப்பில் சிவில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. அதில், பாடலை பயன்படுத்தியது காப்புரிமையை மீறிய செயல் என்றும், உடனடியாக அந்த பாடலை திரைப்படத்தில் இருந்து நீக்க உத்தரவிட வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், இளையராஜாவின் பாடலை பயன்படுத்துவதற்கு இடைக்கால தடை விதித்ததுடன், சோனி நிறுவனத்திடம் இருந்து அனுமதி பெற்று பாடலை பயன்படுத்தியதாக 'மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ்டர்' பட தரப்பினர் கூறியது குறித்து இளையராஜா பதிலளிக்கவும் உத்தரவிட்டிருந்தது.

அதே போல, நடிகர் அஜித் குமார் நடிப்பில் வெளியான 'குட் பேட் அக்லி' திரைப்படத்தில் தனது அனுமதியில்லாமல், 'இளமை இதோ இதோ, ஒத்த ரூபாயும் தாரேன், என் ஜோடி மஞ்ச குருவி' ஆகிய பாடல்களை பயன்படுத்தி உள்ளதாக இசையமைப்பாளர் இளையராஜா தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், 'குட் பேட் அக்லி' படத்தில் இளையராஜாவின் பாடல்களை பயன்படுத்த இடைக்கால தடை விதித்தது.

நீதிமன்ற உத்தரவையடுத்து குட் பேட் அக்லி திரைப்படத்தில் இருந்து இளையராஜா இசையமைத்த பாடல்களை தயாரிப்பு நிறுவனம் நீக்கி விட்டது. இதனால், தயாரிப்பு நிறுவனத்துக்கு மிகப்பெரிய பொருளாதார இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இரு வழக்கிலும், பாடல்களை சோனி நிறுவனத்தின் அனுமதி பெற்று பயன்படுத்தியதாக தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. இளையராஜாவின் பாடல்களை பயன்படுத்த சோனி நிறுவனத்துடன் ஒப்பந்தம் இருப்பதால், திரைப்படத்தில் பாடல்களை பயன்படுத்தியது சரியா? என இளையராஜா பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு நீதிபதி செந்தில்குமார் முன்பு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்த போது, இளையராஜா தரப்பில் பதிலளிக்க அவகாசம் கேட்கப்பட்டது. அதை ஏற்க மறுத்த நீதிபதி, ஏற்கெனவே, பதிலளிக்க 1 மாதம் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. ஆனால், ஏன் எந்த பதிலும் அளிக்கவில்லை? இடைக்கால தடை உத்தரவை பெற்றதால் அமைதியாக இருக்க கூடாது. அடுத்த முறை பதிலளிக்க வேண்டும் என இளையராஜாவுக்கு உத்தரவிட்டு விசாரணையை நவம்பர் 6ம் தேதி ஒத்திவைத்தார்.

