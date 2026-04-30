அவர்களை வாக்களிக்க வேண்டாம் என யாரும் தடுக்கவில்லை: நீதிமன்றம் கருத்து

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆர்.பாலகுறிச்சி, ஆர்.சீகம்பட்டி, ரெகுநாதபட்டி, வைரன்பட்டி, கோபால்பட்டி உள்ளிட்ட 6 கிராமங்கள் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளன.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 30, 2026 at 4:55 PM IST

புதுக்கோட்டை: புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள 6 கிராமங்களை சேர்ந்தவர்களை சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் வாக்களிக்க வேண்டாம் என யாரும் தடுக்கவில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு மக்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்திருந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026-இல் வாக்குப்பதிவு ஏப்ரல் 23 அன்று நிறைவடைந்தது. கடந்த முறை பதிவாகியிருந்த 73.63 விழுக்காட்டை தாண்டி, இம்முறை அதிகபட்சமாக 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி மாநிலம் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.

இந்த சூழலில், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஆர்.பாலகுறிச்சி, ஆர்.சீகம்பட்டி, ரெகுநாதபட்டி, வைரன்பட்டி, கோபால்பட்டி ஆகிய 6 கிராமங்கள் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை புறக்கணித்துள்ளன. இங்கு சுமார் 5,000-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இவர்களில் 2,012 பேர் வாக்காளர்களாக உள்ளனர்.

மேற்கூறப்பட்ட இந்த கிராமங்கள் அனைத்தும், சிவகங்கை மாவட்டம் திருப்பத்தூர் தொகுதியுடன் சேர்க்கப்பட்டதை எதிர்த்து தான் மக்கள் தேர்தலை தவிர்த்துள்ளனர். இதனால், இந்த கிராமங்களில் புதிதாக வாக்குப்பதிவு நடத்தக் கோரி, பாலகுறிச்சியை சேர்ந்த லட்சுமணன் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.

அந்த மனுவில், 'திருப்பத்தூர் தொகுதியில் தங்கள் கிராமத்தை சேர்த்துள்ளதால் நிர்வாக உதவிகள் கிடைப்பதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், 6 கிராமங்களை புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயம் தொகுதியில் சேர்க்க கோரி, பல ஆண்டுகளாக மனுக்கள் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த தேர்தலில் 6 கிராமங்களைச் சேர்ந்த 2,012 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்கவில்லை என்பதால், இந்த 6 கிராமங்களுக்கும் மீண்டும் புதிதாக வாக்குப்பதிவு நடத்த வேண்டும்' என்றும் அந்த மனுவில் கோரப்பட்டிருந்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, தேர்தலின்போது இந்த 6 கிராம மக்களை வாக்களிக்கவிடாமல் யாரும் தடுக்கவில்லை. தேர்தல் முடிந்த பிறகு எப்படி வாக்களிக்க அனுமதிக்க முடியும் என கேள்வி எழுப்பி, இந்த வழக்கு செல்லதக்கதல்ல எனக் கூறி, தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட 6 கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்களுக்காக தனியாக வாக்குப்பதிவு நடத்த முடியாது என்ற வகையில் உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.

