புதிய தலைமை செயலகம் எங்கே கட்ட வேண்டும் என அரசுக்கு உத்தரவிட முடியாது - உயர் நீதிமன்றம் கருத்து
அரசின் கொள்கைரீதியான விஷயங்களில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது. புதிய நாடாளுமன்றம் கட்டுவதை எதிர்த்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது என உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 5, 2026 at 1:17 PM IST
சென்னை: “புதிய தலைமை செயலகத்தை இங்கே கட்டாதே, அங்கே கட்டு” என அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை - பட்டினப்பாக்கத்தில் 1,200 கோடி ரூபாய் மதிப்பில், புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதற்கான அறிவிப்பை சட்டப் பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் 110 விதியின் கீழ் வெளியிட்டார்.
அதன்படி, பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழக வீட்டு வசதி வாரியத்துக்கு சொந்தமான 21.37 ஏக்கர் நிலத்தில், புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதற்காக திட்டமிடப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான அரசாணையை தமிழக அரசு வெளியிட்டது. இந்த அறிவிப்புக்கு, அரசியல் கட்சிகளும், மீனவர்களும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமை செயலகம் கட்ட தடை விதிக்கக் கோரி, சென்னை கோடம்பாக்கத்தை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ஆர்.எஸ்.தமிழ்வேந்தன் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அதில், "பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழக வீட்டு வசதி வாரியத்துக்கு சொந்தமான இடத்தில், புதிய தலைமை செயலகம் கட்ட, தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
நிதி நெருக்கடியில் உள்ளதாக, தற்போதைய தவெக தலைமையிலான அரசு அறிவித்து உள்ளது. அவ்வாறு இருக்கும் போது, புதிய கட்டடம் கட்டுவதற்கு 1,200 கோடி செலவு செய்வதை விட, புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில், தற்போது இயங்கி வரும் தலைமை செயலக கட்டடத்தைப் புதுப்பித்து பயன்படுத்தினால், இவ்வளவு பெரிய தொகை செலவாகாது.
மக்களின் வரிப்பணமும் சேமிக்கப்படும். அந்த கட்டடம் நல்ல நிலையில் தான் உள்ளது. சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம், உயர் நீதிமன்றம், பேருந்து நிலையம், அரசு பொது மருத்துவமனை போன்றவற்றுக்கு அருகிலுள்ள தலைமை செயலகம் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டால், பொதுமக்கள் வந்து செல்வது மிகவும் கடினமாகிவிடும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், "பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் அமைக்கப்பட்டால், ஏழை எளிய மக்களுக்கு வீடு வழங்கும் திட்டம் பாதிக்கப்படும். ஏற்கனவே, அங்கிருந்த வீடுகள் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ளதால், அந்த வீடுகளை இடித்து விட்டு புதிய வீடுகள் கட்டுவதற்காக பொதுமக்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட இருந்தது.
முன்னதாக, பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டும் திட்டத்தை கைவிட கோரி, செப்டம்பர் 12-ல் தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலர், பொதுப்பணித் துறை தலைமை பொறியாளர், தமிழக வீட்டு வசதி வாரிய தலைவர் ஆகியோருக்கு அளித்த மனு மீது இதுவரை எவ்வித நடவடிக்கையும் இல்லை.
எனவே, பட்டினப்பாக்கத்தில் தலைமைச் செயலகம் கட்டும் திட்டத்தை கைவிடும்படி உத்தரவிட வேண்டும். மேலும், இந்த வழக்கில் தீர்வு எட்டும் வரை, தலைமைச் செயலக கட்டுமான பணிக்கு இடைக்கால தடை விதிக்க வேண்டும்" என கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
இந்த மனு உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், "எந்த இடத்தில் கட்டடம் கட்ட வேண்டும் என அரசுக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியாது.
|இதையும் படிங்க: பட்டினப்பாக்கத்தில் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்ட எதிர்ப்பு; தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் மனு தாக்கல்
வழக்குக்கான முக்கிய காரணங்களை கூட மனுவில் தெரிவிக்கவில்லை என்றால் எப்படி நீதிமன்றம் வழக்கை பரிசீலனை செய்ய முடியும்? ஏற்கனவே இதே கோரிக்கையுடன் தொடரப்பட்ட ஒரு வழக்கை அபராதத்துடன் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
அரசின் கொள்கைரீதியான விஷயங்களில் நீதிமன்றம் தலையிட முடியாது. புதிய நாடாளுமன்றம் கட்டுவதை எதிர்த்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது. ஏற்கனவே இதே போல 2011-ல் புதிய தலைமைச் செயலகம் கட்டுவதை எதிர்த்த வழக்கும் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசின் கொள்கை முடிவில் நீதிமன்றம் எப்படி தலையிட முடியும்?
இந்த வழக்கு விளம்பரத்துக்காக தொடரப்பட்டதாக நீதிமன்றம் கருதுகிறது. அதனால், கடுமையான அபராதம் விதித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்யப் போகிறோம்" என எச்சரிக்கை விடுத்தனர்.
இதையடுத்து, வழக்கை திரும்ப பெறுவதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவித்ததால், அபராதம் ஏதும் விதக்காமல் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.