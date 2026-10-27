தேர்தல் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கு - உதயநிதியின் மனு மீதான தீர்ப்பை தள்ளி வைத்தது உயர் நீதிமன்றம்
இந்த மனு நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, இருதரப்பிலும் எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.
Published : October 27, 2026 at 8:07 AM IST
சென்னை: சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் தனது வெற்றியை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்துள்ளது.
நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவரது தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து, தொகுதியில் போட்டியிட்ட மிலானி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி, உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவை, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் விசாரித்தார்.
அப்போது உதயநிதி தரப்பில், 2026 மே 4ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில், 45 நாட்கள் காலக்கெடுவின்படி, ஜூன் 17ஆம் தேதிக்குள் தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், 45 நாட்களுக்கு பிறகு ஜூன் 18ஆம் தேதி தான் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதால் வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டும் என வாதிடப்பட்டது.
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தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்த மிலானி தரப்பில், குறித்த காலக்கெடுவுக்குள் தான் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. உயர் நீதிமன்ற பதிவுத்துறை அதை ஏற்று எண்ணிட்டுள்ளதால், வழக்கில் முழுமையாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என வாதிடப்பட்டது.
இந்த மனு நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் முன் மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, இருதரப்பிலும், எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த மனு மீதான தீர்ப்பை நீதிபதி தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளி வைத்தார்.