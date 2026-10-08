‘முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை’ என்ற அடிப்படையில் ஏன் பட்டாசுக் கடைகள் ஒதுக்குவது இல்லை? நீதிமன்றம் கேள்வி
கடந்த செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி நடத்த கூட்டத்தில் என்ன முடிவு எடுக்கப்பட்டது? என அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 8, 2026 at 2:41 PM IST
சென்னை: ‘முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை’ என்ற அடிப்படையில் ஏன் தீவுத்திடலில் பட்டாசுக் கடைகள் ஒதுக்குவது இல்லை? என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
சென்னை பட்டாசு விற்பனையாளர்கள் நல சங்கம் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், “கடந்த 2005 ஆம் ஆண்டு முதல் முக்கிய தெருக்களில் பட்டாசுகளை விற்பனை செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. இந்த உத்தரவை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், பாதுகாப்பான முறையில் பட்டாசுகளை விற்பனை செய்ய, தீபாவளி பண்டிகையின் போது தீவுத்திடலில் தற்காலிக பட்டாசுக் கடைகளை நடத்த நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்தது.
இந்த நிலையில் கடந்த 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் டெண்டர் அடிப்படையில் அதிகப்படியான தொகைக்கு தீவுத்திடலில் பட்டாசு கடைகளை ஒதுக்க சுற்றுலாத்துறை முடிவு செய்தது.
இதனால், புதிதாக கடை அமைக்க விரும்புபவர்களுக்கு கடைகள் கிடைக்காமல், ஏற்கனவே முடிவு செய்தவர்களுக்கு மட்டும் கடைகள் ஒதுக்கும் வகையில் சுற்றுலாத்துறை திட்டமிட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் எங்களுக்கும் கடைகள் ஒதுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தும் ஒதுக்குவது இல்லை.
எனவே இந்த ஆண்டு கடைகள் ஒதுக்குவதில் எங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என ஜூலை 14 மற்றும் 20 ஆம் தேதிகளில் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி அதிகாரிகள் மற்றும் சங்கம் சார்பில் நடந்த கூட்டத்தில் வியாபாரிகளின் குறைகள் குறித்து கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. அதை அதிகாரிகள் ஏற்காததால், மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது” என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி பி.டி ஆஷா முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் விஜய் ஆனந்த், கடைகள் வைப்பதற்கான நிரந்தர அங்கீகாரம் உள்ள தங்களை நிராகரிக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன. கடந்த 3 ஆண்டுகளாக இந்த பிரச்சினை நீடித்து வருகிறது. குறிப்பிட்ட சிலருக்கு சாதகமாக கடைகள் ஒதுக்கவே சுற்றுலாத்துறை நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்தார்.
சுற்றுலாத்துறை சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், தீவுத்திடலில் தற்காலிகமாக பேருந்து நிலையம் இயங்கி வருகிறது. அதனால் அங்கு குறைவான இடம் இருப்பதால், இந்த ஆண்டு குறைவான கடைகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு ஆன்லைன் மூலமாக டெண்டர் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஆஷா, ‘முதலில் வருபவர்களுக்கு முன்னுரிமை’ என்ற அடிப்படையில் ஏன் டெண்டர் வழங்கப்படுவதில்லை? கடந்த செப்டம்பர் 11 ஆம் தேதி நடத்த கூட்டத்தில் என்ன முடிவு எடுக்கப்பட்டது? என அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு விசாரணையை அக்டோபர் 13 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தார்.