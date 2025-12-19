ETV Bharat / state

கட்சி பொதுக்கூட்டங்களுக்கான இறுதி வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்: ஜன.5-க்குள் வெளியிட தமிழக அரசுக்கு உத்தரவு

நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை, கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும். கூட்டத்தினரின் பாதுகாப்புக்கு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களே முழு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட விதிமுறைகள் தமிழக அரசின் மாதிரி வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளில் இடம்பெற்றிருந்தன.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 19, 2025 at 2:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசியல் கட்சிகள் பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் ரோடு ஷோக்களை நடத்துவது தொடர்பான இறுதி வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை ஜனவரி 5 ஆம் தேதிக்குள் வெளியிட வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கரூரில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 27 ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக பிரச்சாரத்தில் ஏற்பட்ட கடும் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 பேர் உயிரிழந்தனர். தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய இந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து, அரசியல் கட்சிகளின் ரோடு ஷோக்களுக்கு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்க உத்தரவிடக் கோரி தவெக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் சார்பிலும், தனிநபர்கள் சார்பிலும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனுக்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்டன.

இந்த மனுக்களை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஸ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவின் படி, அரசியல் கட்சிகளின் கருத்துகளை பெற்று, பொதுக்கூட்டங்கள், ரோடு ஷோக்களுக்கான மாதிரி வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை வகுத்து, உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தாக்கல் செய்தது.

  • பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் ரோடு ஷோக்களுக்கு வரும் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்துவது, குடிநீர், கழிவறைகள் உள்ளிட்ட அத்யாவசிய வசதிகளை ஏற்பாடு செய்வது போன்றவை அந்தந்த அரசியல் கட்சிகளின் தனிப்பட்ட பொறுப்பாகும்.
  • பொதுக்கூட்டங்கள், ரோடு ஷோக்கள் உள்ளிட்டவை நடைபெறும் இடங்களுக்கான அனுமதியை மாவட்ட ஆட்சியரே வழங்க வேண்டும்.
  • பொதுக் கூட்டங்கள், ரோடு ஷோக்கள் நடத்தப்படும் முன்பு, என்ன தேதி? என்ன நேரம்? எதற்காக நடத்தப்படுகிறது? எவ்வளவு மக்கள் பங்கேற்பார்கள்? எத்தனை வாகனங்கள் வரும்? முக்கிய தலைவர்களின் விவரம் ஆகியவற்றை விண்ணப்பங்களில் குறிப்பிட்டு அனுமதி பெற வேண்டும்.
  • ரோடு ஷோக்களை பொருத்த வரை, தலைவர்கள் பிரச்சாரத்தை தொடங்கும் இடம் மற்றும் முடிக்கும் இடம் ஆகியவற்றை கட்டாயம் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட வேண்டும்.
  • தலைமை விருந்தினர்கள் வருகை தரும் நேரம் மற்றும் புறப்படும் நேரத்தையும் விண்ணப்பத்தில் குறிப்பிட வேண்டும். நேரம் குறிப்பிடவில்லை என்றால் அனுமதி கிடையாது.
  • குறிப்பிட்ட இடங்களில் மக்கள் எவ்வளவு பேர் கூட முடியும் என்பதை பொதுப்பணித்துறை பொறியாளர் சம்பந்தப்பட்ட பகுதியை ஆய்வு செய்து சான்றிதழ் அளிக்க வேண்டும். அதற்காக, நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் பொதுப்பணித்துறையிடம் தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
  • நிகழ்ச்சிகளுக்கு 10 நாட்களுக்கு முன் அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
  • 50 ஆயிரம் பேருக்கு மேல் திரள்வார்கள் என எதிர்ப்பார்க்க கூடிய கட்சி மாநாடுகள் போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு 30 நாட்களுக்கு முன்பே அனுமதி கேட்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
  • முதலுதவி, ஆம்புலன்ஸ் வசதி, உள்ளிட்ட மருத்துவ வசதிகளை ஏற்பாடு செய்த விவரங்களை விண்ணப்பங்களில் கண்டிப்பாக தெரிவிக்க வேண்டும்.
  • நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தை, கண்டிப்புடன் பின்பற்ற வேண்டும்.
  • கூட்டத்தினரின் பாதுகாப்புக்கு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களே முழு பொறுப்பு ஏற்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட விதிமுறைகள் அதில் இடம்பெற்றிருந்தன.

இதனை கடந்த நவம்பர் 28 ஆம் தேதி ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள், "தமிழக அரசின் மாதிரி வழிகாட்டுதல் நெறிமுறைகளை, அனைத்து கட்சிகளுக்கும் வழங்கி, அவற்றின் கருத்துக்களை பெற்று, நெறிமுறைகளை இறுதி செய்ய வேண்டும்" என உத்தரவிட்டிருந்தனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு, தலைமை நீதிபதி எம்.எம். ஶ்ரீவஸ்தவா மற்றும் நீதிபதி அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், "அனைத்து கட்சிகளின் ஆட்சேபனைகளை கேட்டறிந்து, வரும் ஜனவரி 5ஆம் தேதிக்குள் இறுதி வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட வேண்டும்" என தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டு, வழக்கை முடித்து வைத்தனர்

TAGGED:

MADRAS HIGHCOURT
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
SOP
வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்
TAMILNADU GOVERNMENT SOP

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.