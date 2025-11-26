ETV Bharat / state

உண்ணாவிரத போராட்டம்; தூய்மைப் பணியாளர்களின் மருத்துவ அறிக்கையில் முரண் - நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

நான்கு பேரின் உடல்நிலை குறித்து தினமும் மாலை 7 மணிக்கு அம்பத்தூர் காவல் நிலையத்துக்கு அறிக்கை அளிக்கும்படி, உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்துக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்கள்
உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மை பணியாளர்கள்
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 26, 2025

சென்னை: தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள தூய்மைப் பணியாளர்களின் உடல்நிலை மோசமடைந்துள்ளதாக அரசு மருத்துவர் அறிக்கை அளித்திருந்த நிலையில், தனியார் மருத்துவர் அளித்த அறிக்கையில் அவர்கள் நலமாக இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாநகராட்சியின் 5,6 ஆகிய இரண்டு மண்டலங்களில் தூய்மைப் பணிகளை தனியாருக்கு வழங்குவதை எதிர்த்து தூய்மைப் பணியாளர்களான பாரதி, கீதா, ஜெனோவா மற்றும் வசந்தி ஆகிய 4 பேர் அம்பத்தூரில் உள்ள உழைப்போர் உரிமை இயக்க அலுவலகத்தில் தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, போராட்டத்தில் ஈடுபடும் 4 பேரின் உடல்நிலையை பரிசோதித்த ஆவடி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர், அவர்களின் உடல்நிலை மோசமடைந்துள்ளதாக அறிக்கை அளித்திருந்தார்.

இந்த அறிக்கை நீதிபதி ஜெகதீஷ் சந்திரா முன் தாக்கல் செய்த காவல் துறை தரப்பு கூடுதல் குற்றவியல் வழக்கறிஞர், கடந்த 10 நாட்களாக உண்ணாவிரதம் இருப்பவர்களை கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்க வேண்டும். அவர்களுக்குப் பதிலாக வேறு 4 நபர்கள் உண்ணாவிரதத்தை தொடர அனுமதிக்கலாம் என கேட்டுக் கொண்டார்.

ஆனால், நான்கு பேரின் உடல்நிலை இயல்பாக உள்ளதாக உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, தனியார் மருத்துவமனை மருத்துவர் மூலம் நான்கு பேரின் உடல்நிலையை ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்க உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்துக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டிருந்தார்.

இதையும் படிங்க: 'கருத்த மச்சான்' பாடலை பயன்படுத்துவதால் இளையராஜாவுக்கு என்ன பாதிப்பு? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

இதையும் படிங்க: சாத்தான்குளம் தந்தை மகன் மரண வழக்கு: விசாரணைக்கு மேலும் 3 மாத கால அவகாசம் வழங்கி உத்தரவு

அதன்படி, உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் தரப்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட தனியார் மருத்துவரின் அறிக்கையில், நான்கு பேரும் நல்ல உடல்நிலையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது. மேலும், அவர்களின் உடல்நிலை மோசமானால் வேறு நான்கு பேர் உண்ணாவிரதத்தை தொடர்வார்கள் என்றும் உழைப்போர் உரிமை இயக்கம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், உண்ணாவிரதம் இருப்போரின் உடல்நிலையில் அரசு அக்கறை கொண்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, நான்கு பேரின் உடல்நிலை குறித்து தினமும் மாலை 7 மணிக்கு அம்பத்தூர் காவல் நிலையத்துக்கு அறிக்கை அளிக்கும்படி, உழைப்போர் உரிமை இயக்கத்துக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

