ராமானுஜர் கோயிலுக்குள் பட்டியலினத்தவரை அனுமதிக்க மறுப்பது துரதிர்ஷ்டவசமானது - நீதிமன்றம் வேதனை
எந்தக் கோயிலிலும் மனுதாரர்கள் வழிபடுவதைத் தடுக்கக் கூடாது என காவல் ஆய்வாளருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : November 18, 2026 at 8:44 AM IST
சென்னை: சாதியப் பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே போராடிய வைணவ மத தலைவர் ராமானுஜரின் பெயரிலான கோயிலுக்குள் பட்டியலின மக்களை அனுமதிக்க மறுப்பது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வேதனை தெரிவித்துள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், அய்யனூர் கிராமத்தில் உள்ள ராமானுஜர் கோயிலில் பட்டியலின சமூகத்தினர் வழிபாடு செய்யத் தடை விதிக்கப்படுவதாகக் கூறி ஆறுமுகம் என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே சாதி, நிறம், மதம் ஆகிய வேறுபாடுகளைக் கடந்து பலரும் வைணவ நெறியைப் பின்பற்ற வழிவகுத்தவர் ராமானுஜர். அத்தகைய மகான் முக்தியடைந்து ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பிறகும், அவரது பெயரிலான கோயிலுக்குள் பட்டியலினத்தவர் நுழையக் கூடாது என்று கூறுவது மிகவும் துரதிர்ஷ்டவசமானது என நீதிபதி குறிப்பிட்டார்.
மேலும், கோயிலுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கக் கோரிய மனுவுக்கு எதிராக கிராமத்தினர் சிலர் ஆட்சேபம் தெரிவிப்பதாகவும், தனிநபர் பெயரில் மின் இணைப்பு கோரப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. அதற்கு, ராமானுஜரே நேரில் வந்து மின் இணைப்புக் கோரி விண்ணப்பிக்க வேண்டுமா? என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
தீண்டாமையை ஒழிக்கும் அரசியலமைப்புச் சட்டப்பிரிவு 17-ஐ சுட்டிக் காட்டிய நீதிபதி, பட்டியலின மக்கள் கோயில்களில் வழிபடுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டியது அரசின் கடமை என தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: விரிவடையும் சென்னை பெருநகரப் பகுதி - தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு
இதையடுத்து, அப்பகுதியில் உள்ள எந்தக் கோயிலிலும் மனுதாரர்கள் வழிபடுவதைத் தடுக்கக் கூடாது என காவல் ஆய்வாளருக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதி, ராமானுஜர் கோயிலுக்கு எப்போது மின் இணைப்பு வழங்கப்படும் என்பது குறித்து மின்வாரியம் விளக்கம் அளிக்கவும் உத்தரவிட்டார்.
கோயிலுக்குள் நுழைபவரை தடுப்பவர்கள் மீது வன்கொடுமைகள் தடுப்புச் சட்டத்தின்கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என தெரிவித்த நீதிபதி வழக்கை நாளை (நவம்பர் 19ஆம் தேதி) ஒத்தி வைத்தார்.