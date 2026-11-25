துன்புறுத்தல் என்பது ஒரு பெண் வகிக்கும் பதவி உள்ளிட்ட எதையும் பார்ப்பதில்லை - கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் நீதிமன்றம் கருத்து
இதுபோன்ற ஒரு விவகாரத்தில், பத்திரிகைகள் ஓரளவாவது பொறுப்புடன் நடந்திருக்கலாம். அது நடக்காததால், இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் தலையிட வேண்டியிருக்கிறது என நீதிமன்றம் வேதனை தெரிவித்துள்ளது.
Published : November 25, 2026 at 7:38 AM IST
சென்னை: துன்புறுத்தல் என்பது காலம், இடம், பொருளாதார நிலை, அந்தஸ்து அல்லது ஒரு பெண் வகிக்கும் பதவி என எதையும் கருத்தில் கொள்வதில்லை என்பதையே தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷின் செயல் காட்டுவதாக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கருத்து தெரிவித்துள்ளது.
ஆட்சியருக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரம் தொடர்பாக தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருள் விக்னேஷ் மீது வழக்கு பதிவு செய்ய உத்தரவிட வேண்டும் என அதிமுக தொடர்ந்த வழக்கானது நீதிபதி லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. இந்த வழக்கில் அவர் பிறப்பித்த உத்தரவில், புகாரை படிக்கும்போது, இந்த விவகாரத்தில் தேவையற்ற விளம்பரத்தை விரும்பாத காரணத்தாலேயே, மாவட்ட ஆட்சியர் புகார் அளிக்காமல் தவிர்த்து இதிலிருந்து விலகி இருந்தது தெரிய வருகிறது.
மாவட்ட ஆட்சியர் நிலையிலேயே இத்தகைய சூழல் நிலவுகிறது என்றால், குறைந்த அதிகாரப் பொறுப்பில் உள்ள ஒருவர், பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு எதிரான சட்டத்தின் கீழ் புகார் அளிக்க நேரிட்டால், நிலைமை என்னவாகும் என்று நினைத்தாலே அச்சமாக இருக்கிறது.
அரசு பணியில் மிக வலிமையான பதவிகளில் ஒன்று ஆட்சியர் பதவி. இத்தகைய உயரிய பொறுப்பில் இருப்பவர், பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு எதிரான சட்டத்தின் கீழ் புகார் அளிக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டிருப்பது நம் குடியரசுக்கு ஒரு துயரமான நிகழ்வாகும். துன்புறுத்தல் என்பது காலம், இடம், பொருளாதார நிலை, அந்தஸ்து அல்லது ஒரு பெண் வகிக்கும் பதவி என எதையும் கருத்தில் கொள்வதில்லை என்பதை இது காட்டுகிறது.
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இதுபோன்ற ஒரு விவகாரத்தில், பத்திரிகைகள் ஓரளவாவது பொறுப்புடன் நடந்திருக்கலாம். அது நடக்காததால், இந்த வழக்கில் நீதிமன்றம் தலையிட வேண்டியிருக்கிறது. பணியிடத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் துன்புறுத்தல், தடுப்பு, தடை மற்றும் நிவாரணம் அளித்தல் சட்ட பிரிவு 16இன் கீழ் வரும் எந்தவொரு விவகாரத்தையும் வெளியிடவோ, தொடர்புபடுத்தவோ அல்லது பொதுமக்களுக்கு தெரியப்படுத்தவோ கூடாது என பத்திரிகைகள் மற்றும் ஊடகங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது.
இந்த சட்டத்தை மீறுபவர்களுக்கு எதிராக, வழக்கு தொடர வேண்டும். ஒரு பெண்ணின் அடையாளத்தை வெளிப்படுத்துவதன் வாயிலாக, அவரை இழிவுப்படுத்துவது என்பது காலம் காலமாக இருந்து வரும் பழமையான ஒரு உத்தியாகும் என குறிப்பிட்டுள்ளார்.