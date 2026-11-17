கனிம வளங்களை வெளிமாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கான தடை ரத்து - உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும், விதிகளை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரியும் மது பிரேமநாதன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
Published : November 17, 2026 at 1:22 PM IST
சென்னை: உரிய உரிமத்துடன் தமிழ்நாட்டில் இருந்து கனிம வளங்களை வெளிமாநிலங்களுக்கு ஏற்றிச் செல்ல தற்காலிக தடை விதித்து தமிழக அரசு கொண்டுவந்த சட்ட திருத்தத்தை ரத்து செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்கட்டமைப்பு, நகரமயமாக்கல் பணிகளுக்கான கருங்கல் மற்றும் ஜல்லிக்கற்கள் போன்ற கட்டுமான பொருட்களின் தடையற்ற விநியோகத்தை உறுதி செய்யவும், செயற்கை விலையேற்றத்தை தடுக்கவும், தமிழ்நாடு சட்ட விரோத கனிமச்சுரங்கம் கனிம போக்குவரத்து மற்றும் சேமிப்பு, தடுப்பு விதிகளில் 2026 ஜூலை 9-ஆம் தேதி திருத்தம் செய்யப்பட்டது.
அந்த திருத்தத்தின் அடிப்படையில், காரைக்கால், புதுச்சேரி தவிர மற்ற மாநிலங்களுக்கு கருங்கல், ஜல்லிக்கற்களை கொண்டு செல்ல தற்காலிகமாக 3 மாதங்களுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தது.
தமிழ்நாடு அரசின் இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரியும், விதிகளை செல்லாது என அறிவிக்கக் கோரியும் மது பிரேமநாதன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்த போது, “தமிழ்நாடு அரசு கொண்டு வந்த திருத்த விதிகளுக்கு குடியரசு தலைவர் ஒப்புதல் பெற வேண்டும். உரிய உரிமம் பெற்று எடுக்கப்பட்ட கனிமங்கள் தங்களுக்கு சொந்தமானது. அவற்றை எங்கு விற்க வேண்டும் என முடிவெடுக்கும் உரிமை அதன் உரிமையாளர்களுக்கு உள்ளதால் தமிழ்நாடு அரசின் உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்” என மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் பரணிதரன் தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில், கனிம வளங்கள் சட்டவிரோதமாக வெளி மாநிலங்களுக்கு கடத்தப்படுவதை தடுக்கவே திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. ஏற்கனவே உள்ள சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வர மாநில அரசுக்கு அதிகாரம் உள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் கடந்த அக்டோபர் 8-ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தனர். இந்நிலையில், இன்றைய தினம் இவ்வழக்கு விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டது.
கனிம வளங்களை வெளிமாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்ல தடை விதித்து பிறப்பிக்கப்பட்ட ஆணைக்கு எதிரான வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள், “உரிய விதிமுறைகளை பின்பற்றி உரிமம் வைத்துள்ள உரிமையாளரை தடுப்பது சட்ட மீறலாகும். ஏற்கனவே, குடியரசுத்தலைவர் ஒப்புதல் வழங்கிய பின் மாநில அரசு உரிமம் வழங்கியுள்ளது. இந்நிலையில், தற்காலிகமாக தடை விதிப்பது குடியரசுத்தலைவரின் முடிவுக்கு எதிரானதாக மாறிவிடும். அதனால், உரிமத்துடன் கனிம வளங்களை வெளிமாநிலங்களுக்கு ஏற்றிச்செல்ல தடை விதிக்க முடியாது.
கனிம வளங்களை ஏற்றிச்செல்ல தற்காலிகமாக தடை விதித்து மாநில அரசு கொண்டு வந்த சட்ட திருத்தம் ரத்து செய்யப்படுகிறது” என நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்தனர்.