உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்தல் வெற்றிக்கு எதிரான வழக்கை தொடர்ந்து நடத்தலாம் - உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
தேர்தல் வழக்கு குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் டிசம்பர் 11ஆம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்தி வைத்தார்.
Published : November 13, 2026 at 12:36 PM IST
சென்னை: எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெற்றியை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட தேர்தல் வழக்கை தொடர்ந்து நடத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த 17வது சட்டமன்ற தேர்தலில் சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட உதயநிதி ஸ்டாலின் 62 ஆயிரத்து 992 வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவரது தேர்தல் வெற்றியை எதிர்த்து, தொகுதியில் போட்டியிட்ட மிலானி என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி, உதயநிதி ஸ்டாலின் தரப்பில் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டிருந்தது. இந்த மனுவை, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் விசாரித்தார்.
கடந்த முறை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது உதயநிதி தரப்பில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில் தேர்தல் நடத்தை விதிகளின் படி 45 நாட்கள் காலக்கெடுவிற்குள்; அதாவது ஜூன் 17 ஆம் தேதிக்குள் தேர்தல் வழக்கை தாக்கல் செய்திருக்க வேண்டும். ஆனால், 45 நாட்களுக்கு பிறகு ஜூன் 18 ஆம் தேதி தான் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதால் வழக்கை நிராகரிக்க வேண்டும் என வாதிடப்பட்டது.
அதற்கு, தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்த மிலானி தரப்பில், குறித்த காலக்கெடுவுக்குள் தான் தேர்தல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. உயர் நீதிமன்ற பதிவுத்துறை அதை ஏற்று எண்ணிட்டுள்ளதால், வழக்கில் முழுமையாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என வாதிடப்பட்டது.
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இந்த வழக்கில் இருதரப்பிலும் எழுத்துப்பூர்வமான வாதங்கள் தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், அக்டோபர் 26ஆம் தேதி விசாரணையின் போது உதயநிதி ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த நிராகரிப்பு மனு மீதான தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைப்பதாக நீதிபதி அறிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன், தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி உதயநிதி ஸ்டாலின் தொடர்ந்த தேர்தல் நிராகரிப்பு மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார். மேலும், தேர்தல் வழக்கு குறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை வரும் டிசம்பர் 11ஆம் தேதி ஒத்தி வைத்தார்.