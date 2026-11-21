குட்கா முறைகேடு வழக்கு: முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கரின் மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிமன்றம்
இந்த வழக்கின் விசாரணையின் போது சட்டப் பிரிவுகளை எதிர்த்தும், குற்ற வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரியும் வழக்கு தாக்கல் செய்யமுடியாது என நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : November 21, 2026 at 7:55 AM IST
சென்னை: குட்கா முறைகேடு வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி முன்னாள் அமைச்சர் சி. விஜயபாஸ்கர் தாக்கல் செய்த மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தமிழகத்தில் கடந்த அதிமுக ஆட்சியின் போது தடை செய்யப்பட்ட குட்கா பொருட்களை தடையை மீறி லஞ்சம் பெற்றுக்கொண்டு விற்பனைக்கு அனுமதித்தது தொடா்பாக, முன்னாள் அமைச்சர்கள் பி.வி. ரமணா, சி. விஜயபாஸ்கர், சென்னை மாநகர முன்னாள் காவல்துறை ஆணையர் எஸ். ஜாாஜ், முன்னாள் டிஜிபி டி.கே. ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக சிபிஐ வழக்குப் பதிவு செய்தது.
இந்த வழக்கின் விசாரணையானது சென்னை எம்.பி, எம்.எல்.ஏ-க்கள் மீதான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்நிலையில், மத்திய அரசு 2003-ஆம் ஆண்டு கொண்டு வந்த சிகரெட் மற்றும் இதர புகையிலைப் பொருட்களை விளம்பரப்படுத்தல் தடை சட்டப் பிரிவுகளை எதிர்த்தும், தனக்கு எதிரான குட்கா முறைகேடு வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரியும் சி. விஜயபாஸ்கர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, சட்டப் பிரிவுகளை எதிர்த்தும், குற்ற வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரியும் வழக்கு தாக்கல் செய்யமுடியாது எனக் கூறிய நீதிபதிகள், இந்த மனு விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை எனவும், அதனால் மனுவை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் தெரிவித்தனர். அதே சமயம் சட்டப் பிரிவை எதிர்த்து முறையாக மனு தாக்கல் செய்யலாம் எனவும் அறிவுறுத்தினர்.
இதையடுத்து, மனுவைத் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்வதாக விஜயபாஸ்கர் தரப்பில் கூறப்பட்டதை ஏற்று, நீதிபதிகள் வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.