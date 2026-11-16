கோடநாடு எஸ்டேட் சாலையை பொதுமக்கள் பயன்படுத்த அனுமதிக்க கோரிய வழக்கு - நீதிபதிகள் முக்கிய உத்தரவு
தனியார் சாலையாக இருந்தாலும் கோடநாடு எஸ்டேட் சாலையை பொது சாலையாக மக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் மாற்ற அந்த நிலத்தை கையகப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 16, 2026 at 3:13 PM IST
சென்னை: மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவுக்கு சொந்தமான கோடநாடு எஸ்டேட்டில் உள்ள சாலையை அந்த பகுதியில் உள்ள காமராஜ் நகர், அண்ணா நகர் பகுதி மக்கள் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்க உத்தரவிடக் கோரிய மனுவுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் கோடநாடு எஸ்டேட் நிர்வாகம் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
நீலகிரி மாவட்டம், கோத்தகிரி தாலுகாவில் உள்ள கோடநாடு எஸ்டேட்டில் அமைந்துள்ள காமராஜ் நகர், அண்ணா நகர் பகுதிகளில் வசிக்கும் பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியின மக்கள் கோடநாடு எஸ்டேட்டில் உள்ள சாலையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். சுமார் 2.5 கிலோ மீட்டர் உள்ள இந்த சாலையைப் பயன்படுத்த கட்டணம் வசூலிப்பது, இரவு நேரங்களில் போக்குவரத்தை தடை செய்வது போன்ற கடுமையான கட்டுப்பாடுகளை எஸ்டேட் நிர்வாகம் விதிப்பதாகக் கூறி, காமராஜ் நகர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த கணேசன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "காமராஜ் நகர் மற்றும் அண்ணா நகர் ஆகிய இரு கிராமங்களிலும் இரு நூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றன.
எஸ்டேட் நிர்வாகத்தின் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக இவர்கள் அனைவரும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். அந்த சாலையை பொதுமக்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும் என ஏற்கெனவே, உச்ச நீதிமன்றமும், உயர் நீதிமன்றமும் உத்தரவிட்டுள்ளன.
இந்த உத்தரவை அமல்படுத்த வேண்டும் என மாநில பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியின ஆணையமும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. கோடநாடு எஸ்டேட்டில் உள்ள சாலையை காமராஜ் நகர், அண்ணா நகர் பகுதி மக்கள் பயன்படுத்த அனுமதி வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்.
மேலும், நீதிமன்ற உத்தரவுகளை அமல்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம், எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. கிராம மக்கள் கோடநாடு எஸ்டேட் சாலையைப் பயன்படுத்துவதை தடுக்கக் கூடாது என உத்தரவிட வேண்டும். தனியார் சாலையாக இருந்தாலும் கோடநாடு எஸ்டேட் சாலையை பொது சாலையாக மக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் மாற்ற அந்த நிலத்தை கையகப்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு அமர்வு முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த பொது நலன் மனுவுக்கு நான்கு வாரங்களில் பதிலளிக்கும்படி மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கும், கோடநாடு எஸ்டேட் நிர்வாகத்துக்கும் உத்தரவிட்டு விசாரணையை நீதிபதிகள் ஒத்தி வைத்தனர்.