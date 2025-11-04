ETV Bharat / state

ஜாய் கிரிஸில்டா குழந்தைக்கு தந்தை என ஒப்புக்கொண்ட மாதம்பட்டி ரங்கராஜ்! காவல்துறைக்கு மகளிர் ஆணையம் கடிதம்!

குழந்தை மற்றும் தாயை பராமரிக்கும் பொறுப்பு மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு உண்டு என கடிதத்தில் மாநில மகளிர் ஆணையம் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 4, 2025 at 6:30 PM IST

3 Min Read
சென்னை: ஜாய் கிரிஸில்டா குழந்தைக்கு தந்தை என்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் ஒப்புக் கொண்ட நிலையில் அவர் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மாநில மகளிர் ஆணையம் காவல் துறைக்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.

திருமணம் செய்து கொள்வதாகக் கூறி ஏமாற்றி விட்டதாக, பிரபல சமையல் கலைஞர் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது ஆடை வடிவமைப்பாளர் ஜாய் கிரிஸில்டா சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அண்மையில் புகார் ஒன்றை அளித்திருந்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் அளித்த புகார் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என தொடர்ந்து சமூக வலைதளத்தில் குற்றச்சாட்டுகளை முன் வைத்து வந்த ஜாய் கிரிஸில்டா முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவுக்கும் ஆன்லைன் மூலமாக புகார்களை அளித்து வந்தார்.

இது தொடர்பாக கடந்த மாதம் சென்னை ஆயிரம் விளக்கு பகுதியில் உள்ள குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் ஆஜரான ஜாய் கிரிஸில்டா, மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் உடன் எடுத்து கொண்ட புகைப்படங்கள், செல்ஃபோன் உரையாடல் உள்ளிட்ட அனைத்து ஆதாரங்களையும் அதிகாரிகளிடம் கொடுத்தார். மேலும், அவர்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கும் விளக்கம் அளித்தார். அதே போல் மாதம்பட்டி ரங்கராஜிடமும் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

மேலும் இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு இருப்பதால் நீதிமன்றத்தில் பார்த்துக் கொள்கிறேன் என அவர் காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் பதில் அளித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியது.

இந்தநிலையில் புகாரின் மீது எந்தவித முன்னேற்றமும் இல்லாததால் கடந்த மாதம் 14 ஆம் தேதி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையத்தின் தலைவி குமாரி முன்னிலையில் வழக்கறிஞரும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான சுதா உடன் சென்று மாதம்பட்டி ரங்கராஜன் மீது திருமணம் மோசடி விவகாரம் தொடர்பாக ஜாய் கிரிஸில்டா புகார் அளித்தார்.

காவல் துறையினர் எந்தவித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளாததால் மகளிர் ஆணையத்தில் புகார் அளித்திருப்பதாக தெரிவித்து தன்னை நம்ப வைத்து ஏமாற்றிய மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், காவல் துறையினர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், எனவும் மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் கொடுக்கப்பட்ட புகாரில் குறிப்பிட்டு இருந்தார்.

இந்த நிலையில் கடந்த மாதம் மாநில மகளிர் ஆணையம் அனுப்பிய சம்மனின் அடிப்படையில் சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மற்றும் ஜாய் கிரிஸில்டா ஆஜராகினர். அப்போது, விசாரணை அதிகாரிகளிடம் ஆதாரங்களை சமர்பித்து இருவரும் விளக்கம் அளித்தனர்.

இதையடுத்து கடந்த மாதம் 28 ஆம் தேதி இரண்டாவது முறையாக மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மற்றும் ஜாய் கிரிஸில்டா விசாரணைக்கு ஆஜரானார்கள்.

இதையடுத்து கடந்த 31 ஆம் தேதி மீண்டும் மாநில மகளிர் ஆணையத்தில் மூன்றாவது முறையாக விசாரணைக்கு ஆஜராக வேண்டும் என அறிவுறுத்திய நிலையில் ஜாய் கிரிஸில்டாவுக்கு பிரசவ வலி ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. இதனால் அவரால் ஆஜராக முடியவில்லை. இந்த நிலையில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜும் அன்று விசாரணைக்கு ஆஜராகவில்லை. தொலைபேசியில் அழைத்த போதும் அவர் பேசவில்லை என மாநில மகளிர் ஆனைய அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.

இந்தநிலையில் மாநில மகளிர் ஆணையம் தரப்பிலிருந்து சென்னை காவல் ஆணையர் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றத்தடுப்பு பிரிவு துணை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்தக் கடிதத்தில் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டு இருப்பதாக காவல்துறை தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும் மாநில மகளிர் ஆணைய விசாரணையின் போது ஜாய் கிரிஸில்டாவை மாதமாட்டி ரங்கராஜ் திருமணம் செய்ததை ஒப்புக் கொண்டதாகவும், மேலும் அவர் வயிற்றில் வளர்ந்த குழந்தைக்கு தந்தை தான் தான் எனவும் தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் அந்த குழந்தையின் தந்தை என ஒப்புக்கொண்டதால் டி என் ஏ பரிசோதனை உள்ளிட கூடுதல் ஆதாரங்களை திரட்ட வேண்டிய தேவை இல்லை எனவும் மகளிர் ஆணையம் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

மேலும் குழந்தை மற்றும் தாயை பராமரிக்கும் பொறுப்பு மாதம்பட்டி ரங்கராஜுக்கு உண்டு. எனவே இந்த விவகாரம் உரிமையியல் நீதிமன்றத்தால் தீர்க்கப்பட வேண்டியது என்றாலும், வழக்கு முடியும் வரை குழந்தைக்கு பராமரிப்பு மறுக்கப்படக்கூடாது என கடிதத்தில் மாநில மகளிர் ஆணையம் குறிப்பிட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அடுத்த கட்ட விசாரணை குறித்து காவல் துறையினர் திட்டமிட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக காவல் துறை அதிகாரிகள் மீண்டும் இருவருக்கும் சம்மன் அனுப்பி நேரில் வர வைத்து தனித்தனியே மற்றும் ஒன்றாக விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டு அவர்கள் தெரிவிக்கும் கருத்தின் அடிப்படையில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் இருவரும் சமரசம் ஆகவில்லை என்றால் அடுத்த கட்டமாக வழக்குப்பதிவு செய்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

