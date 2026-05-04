மடத்துக்குளம் தொகுதியில் வெற்றி பெற போவது யார்?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: மடத்துக்குளம் தொகுதியில் திமுக-ஜெயராமகிருஷ்ணன், அமமுக-சண்முகவேலு, நாம் தமிழர் கட்சி-ராதாமணி, தமிழக வெற்றிக் கழகம்-திருமலை உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:40 AM IST

மடத்துக்குளம் (திருப்பூர்): திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள் எண்ணும் பணி இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

விவசாயம் செழித்த வளமான தொகுதி மடத்துக்குளம் தொகுதி. அமராவதி மூலம் இந்த நிலங்கள் பாசன வசதியை பெறுகின்றன. இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு மடத்துக்குளம் தொகுதி வாக்காளர்களிடையே எழுந்துள்ளது.

வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்

கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 294 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் தங்களது வாக்குகளை செலுத்தி ஜனநாயகக் கடமையை ஆற்றியுள்ளனர். இதன்மூலம் சுமார் 86.81% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் 73.20% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், தற்போது கூடுதலாக 13.61% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.

வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்

மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஜெயராமகிருஷ்ணன், அதிமுக கூட்டணியில் அமமுக சார்பில் சண்முகவேலு, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ராதாமணி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் திருமலை என மொத்தம் 13 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.

கடந்த தேர்தல்களின் விவரங்கள்

மடத்துக்குளம் தொகுதியில் 2011-ல் அதிமுகவும், 2016-ல் திமுகவும், 2021- அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில போட்டியிட்ட ஜெயராமகிருஷ்ணன் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் மனோகரனை 1,667 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். அதேபோல், 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட மகேந்திரன், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் ஜெயராமகிருஷ்ணனை 6,438 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

வாக்காளர்களின் விவரங்கள்

மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தமாக 2,14,809 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,03,252 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,11,541 பெண் வாக்காளர்களும், 16 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.

மடத்துக்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை

தேர்தல் வெற்றி பெற்றவர் கட்சி
2016ஜெயராமகிருஷ்ணன் திமுக
2021மகேந்திரன்அதிமுக

