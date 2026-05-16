நிதிச்சுமையற்ற சட்டங்களை நிறைவேற்றுக: தகவல் அளிப்போரை பாதுகாக்க முதல்வர் விஜய்க்கு கடிதம்
சேவை உரிமை சட்டம், தகவல் அளிப்போர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆகிய இரண்டும் த.வெ.க ஆட்சியில் கொண்டுவரப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் உறுதி அளித்திருந்தார்.
Published : May 16, 2026 at 8:58 AM IST
மதுரை: தமிழக வெற்றிக் கழகம் (த.வெ.க) தங்களது தேர்தல் வாக்குறுதியில் அளித்த உறுதி மொழியின் அடிப்படையில், சேவை உரிமை சட்டம் (Right to Service Act); தகவல் அளிப்போர் பாதுகாப்பு சட்டம் (State Whistle blower Protection Act) ஆகிய சட்டங்களை உடனடியாக நிறைவேற்ற வேண்டுமென முதலமைச்சருக்கு ‘மாண்புமிகு மக்கள் இயக்கம்’ கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தகவல் அறியும் உரிமை சட்டப் போராளிகள் மற்றும் பொதுமக்களை உறுப்பினர்களாகக் கொண்ட ‘மாண்புமிகு மக்கள் இயக்கம்’ இரண்டு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச.ஜோசப் விஜய்க்கு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது.
அக்கடிதத்தில், த.வெ.க தேர்தல் அறிக்கையில் உறுதியளிக்கப்பட்டதும், அரசுக்கு எந்தவிதமான நிதிச்சுமையும் ஏற்படுத்தாததுமான 2 முக்கியமான சட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த ‘மாண்புமிகு மக்கள் இயக்கம்’ சார்பில் பொறுப்பான குடிமக்கள் என்ற முறையில் எங்களது கோரிக்கையை உரிமையுடன் தங்கள் முன்பாக வைக்கின்றோம் என்று கோரப்பட்டுள்ளது.
- கோரிக்கை 1: சேவை உரிமை சட்டம்
சேவை உரிமை சட்டம் என்பது குடிமக்களுக்கு அரசு சேவைகளை குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் வழங்க அரசு அலுவலர்களை கட்டாயப்படுத்தும் சட்டமாகும். இச்சட்டம் ஏற்கனவே பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைமுறையில் உள்ளது. இதனால் பின்வரும் பலன்கள் கிடைக்கும்
- அரசு அலுவலர்களின் பொறுப்புணர்வு (Accountability) அதிகரிக்கும்.
- மக்களுக்கான சேவை வழங்கலில் தாமதம் குறையும்.
- ஊழல் மற்றும் அதிகாரத் துஷ்பிரயோகம் வெகுவாகக் குறையும்.
- சாமானிய மக்கள் அரசு அலுவலகங்களில் அலையும் அவலம் முடிவுக்கு வரும்.
- அரசு கஜானாவில் எந்தவிதமான கூடுதல் நிதிச்செலவும் தேவையில்லை.
எனவே, தாங்கள் அடுத்து கூட்டப்படும் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் முதல் கூட்டத்தொடரிலேயே 'சேவை உரிமை சட்டம்' (Right to Service Act) என்ற மசோதாவை தாக்கல் செய்து நிறைவேற்ற வேண்டும்.
- கோரிக்கை 2: தகவல் அளிப்போர் பாதுகாப்பு சட்டம்
ஊழலுக்கு எதிராக போராடும் சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் தகவல் அளிப்பவர்கள் / நுண்ணறிவாளர்களை பாதுகாக்கும் வகையில் தாங்களது தேர்தல் அறிக்கையில் அரசு தகவல் அளிப்போர் பாதுகாப்பு சட்டம் (State Whistle blower Protection Act) கொண்டு வருவதாக உறுதியளித்திருந்தீர்கள். இந்த சட்டமும் அரசுக்கு எந்தவிதமான நிதிச்சுமையையும் ஏற்படுத்தாத ஒன்றாகும். இந்த சட்டம் தேவைப்படுவதற்கான காரணங்கள் பின்வருமாறு:
- ஊழலை அம்பலப்படுத்தும் தைரியமான குடிமக்கள் மற்றும் அரசு ஊழியர்களுக்கு சட்டப்பூர்வமான பாதுகாப்பு கிடைக்கும்.
- ஊழலை அம்பலப்படுத்தியதற்காக பழிவாங்கும் நடவடிக்கைகளில் இருந்து தகவல் வழங்குபவர்கள் / நுண்ணறிவாளர்கள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள்.
- தகவல் அறியும் உரிமை மற்றும் புகார் மனு வழிமுறைகளை பயன்படுத்தும் சமூக ஆர்வலர்கள் துணிவுடன் செயலாற்றுவார்கள்.
- அரசு அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் ஊழல் செய்வதற்கு முன்பு பலமுறை யோசிப்பார்கள்., ஏனென்றால் அவர்கள் அம்பலப்படுத்தப்படுவார்கள் என்ற அச்சம் அவர்கள் மனதில் நிலவும்.
- இந்த சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த அரசுக்கு கூடுதல் நிதிச்செலவு எதுவும் தேவையில்லை.
எனவே, 'சேவை உரிமை சட்டம்' இத்துடன் சேர்த்து 'அரசு தகவல் அளிப்பவர்கள் பாதுகாப்பு சட்டம்' (State Whistle blower Protection Act) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய மசோதாவை தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் முதல் கூட்டத்தொடரிலேயே தாக்கல் செய்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று ‘மாண்புமிகு மக்கள் இயக்கம்’ சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதன்மூலம் முதலமைச்சர் விஜய் மக்களுக்கு கொடுத்த தேர்தல் வாக்குறுதிகளை வெறும் காகிதத்தில் மட்டுமல்ல; செயல்வடிவில் நிறைவேற்றி இருப்பதை நிரூபிக்க முடியும். இந்த இரண்டு சட்டங்களும் நிதிச்சுமையற்றவை; ஆனால் மக்களுக்கு அளிக்கும் நன்மை மகத்தானது என்று கடிதத்தில் ‘மாண்புமிகு மக்கள் இயக்கம்’ வலியுறுத்தியுள்ளது.