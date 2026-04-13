விஜய் அடிக்கடி பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்ய இது தான் காரணம் - சிபிஐ மாநில செயலாளர் குற்றச்சாட்டு
தவெக தலைவர் விஜய்க்கு ரசிகர்கள் உள்ளனர். ஆனால் அவரால் தமிழ்நாடு அரசியலில் தாக்கத்தையோ, மாற்றத்தையோ ஏற்படுத்த முடியாது என சிபிஐ மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் கூறியுள்ளார்.
Published : April 13, 2026 at 1:45 PM IST
ஈரோடு: தவெகவுக்கு வலுவான கட்டமைப்பு இல்லாததால் விஜய் அடிக்கடி பரப்புரைகளை ரத்து செய்கிறார் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் கூறியுள்ளார்.
ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் அருகே கோட்டுவீராம்பாளையம், வடக்குப்பேட்டை ஆகிய பகுதிகளில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் பி.எல்.சுந்தரத்தை ஆதரித்து அக் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் பரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது அவர் பேசுகையில், ”இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெல்வதற்கு 4 காரணங்கள் உள்ளன. முதலாவது, திமுக கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. இரண்டாவது, ஏழை எளிய மக்களின் நலம் காக்கும் திட்டங்கள் குறித்து தேர்தல் அறிக்கை பேசுகிறது.
அதனைத் தொடர்ந்து ஆண், பெண், 3-ம் பாலினம் என அனைவருக்குமான திட்டங்களை அரசு வழங்குகிறது. நான்காவது தமிழ்நாடு மக்கள் அமைதியை விரும்புபவர்கள். சாதி, மத அரசியலை வெறுப்பவர்கள். அனைவரும் கூடி வாழ வேண்டும் என எண்ணம் கொண்டவர்கள். இதை சிதைக்கும் பாஜகவுக்கு அடிமையாக இருக்கும் அதிமுகவிற்கு மாற்றாக திமுக கூட்டணி உள்ளது” என்றார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மு.வீரபாண்டியன், ”விஜய் நடிகராக பிரபலமானவர். அவருக்கு வரும் கூட்டம் எங்கள் வெற்றியை பாதிக்காது. மக்களுடன் வேரூன்றி இருக்கின்ற திமுக, காங்கிரஸ், இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தைகள் போன்ற கட்சிகளின் வாக்குகள் ஒருபோதும் சிதறாது. தேர்தல் முடிந்து வாக்கு எண்ணிக்கையின் போது இது தெரிந்து விடும்.
விஜய்யால் தமிழ்நாடு அரசியலில் தாக்கத்தையோ, மாற்றத்தையோ ஏற்படுத்த முடியாது. விஜய்க்கு பிரபலமான முகம் உள்ளது. ஆனால் அவரது கட்சிக்கு வலுவான கட்டமைப்பு இல்லை. ரசிகர்கள் தான் இருக்கிறார்கள், கட்டமைப்பு இல்லாததால் தான் அடிக்கடி பரப்புரையை ரத்து செய்கிறார். தேர்தல் பணி என்பது மிகவும் கடுமையானது. இப்போது தான் விஜய் அரசியலில் அடி எடுத்து வைத்திருக்கிறார். இந்திய கம்யூ கட்சி 100 ஆண்டு கால வரலாறு கொண்ட கட்சி. சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் அவருக்கு அனுபவத்தை ஏற்படுத்தும்” என்றார்.
மேலும் அவர் பேசுகையில், “பள்ளி மாணவர்களுக்கு எளிதில் கஞ்சா கிடைப்பதாகவும், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை எனவும் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறுவது பிழையான மற்றும் தவறான குற்றச்சாட்டு. பிற மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும் போது தமிழ்நாடு அமைதியான மாநிலம். திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் முற்போக்கு சிந்தனை உள்ள கட்சிகள் அதிகமாக உள்ளன. அந்த வகையில் பாஜகவை வீழ்த்துவது தான் நமது முதல் கடமை. வரலாறு காணாத வெற்றியை எங்கள் கூட்டணி பெறும். ஜனநாயகத்தின் குரலை தேர்தல் ஆணையம் நெறித்து விடக்கூடாது” என கூறினார்.