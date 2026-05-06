தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்குமா இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி? மு.வீரபாண்டியன் கூறுவது என்ன?
எந்த கட்சிக்கு ஆதரவு அளித்தாலும், கம்யூனிஸ்ட்கள் மதச்சார்பின்மை உழைக்கும் மக்களின் உரிமை, ஏழை எளிய மக்களின் நலன் சார்ந்த திட்டங்கள் போன்றவற்றை கோரிக்கையாக முன்மொழிந்து வலியுறுத்துவோம் என மு.வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : May 6, 2026 at 5:28 PM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சி அமைப்பதற்கு ஆதரவு கேட்டு கடிதம் அனுப்பியுள்ளது குறித்து வரும் 8ஆம் தேதி கூடும் மாநில செயற்குழுக் கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்திய பின் முடிவை அறிவிப்போம் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் ஒரு முற்போக்கான ஆட்சி அமைவதற்கு தவெகவிற்கு ஆதரவு தர வேண்டும் என இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு கடிதம் வந்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு கூட்டம் வரும் 8ஆம் தேதி சென்னை தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது.
அதேபோல், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் மாநில செயற்குழு கூட்டத்தை 8ஆம் தேதி கூட்டுகிறது. இந்நிலையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் மு.வீரபாண்டியன் நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளருக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், ”தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை பிற மாநிலங்களை ஒப்பிடுகையில் நல்லாட்சி நடைபெற்றது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அரசியலை முன்னெடுத்து, மாநில உரிமைக்காக வாதாடினார். ஆனால் முதலமைச்சரே தோல்வியடைந்தது எல்லோருக்கும் வருத்தமாக உள்ளது.
ஆனால், அது ஜனநாயகத்தின் இயல்பு என்பதை நேற்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். மக்களின் தீர்ப்பை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மதிப்பளித்து, ஏற்கிறது. கேரளாவில் தொடர்ந்து பத்து ஆண்டுகள் ஆட்சியில் இருந்தோம். கடந்த முறை நல்லாட்சி வழங்கியதுடன் மக்களின் நலன் சார்ந்து வறுமை ஒழிப்பிலும், முதலிடத்தில் இருந்தோம். ஆனாலும் மக்கள் எங்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கவில்லை, அதனையும் நாங்கள் மதிக்கிறோம்.
மேற்கு வங்கத்தில் தேர்தல் நடைபெற்ற முறை சரியல்ல, தேர்தலுக்கு பின்னர் அங்கு வன்முறை கட்டவிழுத்து விடப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்புக்காக சென்று துணை ராணுவம் வன்முறையில் ஈடுபட்டுள்ளது நல்லதல்ல, எதுவாக இருந்தாலும் மக்கள் தீர்ப்பு தான் நல்லது, அதனை மதிக்கிறோம்” என்றார்.
தவெகவினருக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பது குறித்து பேசுகையில், “எந்த ஒரு கட்சியும் பேசலாம், ஆதரவு தாருங்கள் என கேட்கலாம். அந்த வகையில் ஆதரவு தாருங்கள் என தவெக கடிதம் கொடுத்துள்ளது. அதற்கு மதிப்பளித்து பரிசளிக்க வேண்டியதும் ஜனநாயக கடமையாகும்.
அந்த வகையில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் செயற்குழு 8ஆம் தேதி கூடுகிறது. அப்போது தவெகவிற்கு ஆதரவு அளிப்பது குறித்து பேசி முடிவை தெரிவிப்போம். தேவைப்படும் போது மறுநாளும் பேசி, கமிட்டியின் முடிவையும் அறிவிப்போம். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு முடிவையும் தனித்து எடுக்க முடியாது. எனவே கட்சியின் முடிவே இறுதியானது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட், விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகள் மக்கள் நல பிரச்சனைகள் மற்றும் மக்கள் நலப் போராட்டங்களில் இணைந்து பயணிப்போம். ஆனால், தனித்தனி கட்சி என்ற முறையில் அந்தந்த கட்சி முடிவுகளை எடுக்கும். மக்கள் இயக்கம் மற்றும் மக்கள் நலன் கொள்கை கோட்பாடுகளில், இடதுசாரிகளும், விடுதலை சிறுத்தையும் இணைந்து செயல்படுவோம். நாங்கள் எடுக்க முடிவுகள் உழைக்கும் மக்களின் நலன் சார்ந்து இருக்கும் என்பது பொதுவான நம்பிக்கை.
எந்த கட்சிக்கு ஆதரவு அளித்தாலும், கம்யூனிஸ்டுகள் மதச்சார்பின்மை உழைக்கும் மக்களின் உரிமை, ஏழை எளிய மக்களின் நலன் சார்ந்த திட்டங்கள் போன்றவற்றை கோரிக்கையாக முன்மொழிந்து வலியுறுத்துவோம். இவை தான் நிபந்தனைகளாக இருக்கும். அமைச்சரவையில் இடம்பெறுவது குறித்து இதுவரை எந்த கொள்கை முடியும் எடுக்கவில்லை. அந்த காலத்திற்கு ஏற்றார் போல் முடிவெடுப்போம்” என தெரிவித்தார்