மாநிலங்களவை தேர்தல்: திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல்
Published : March 5, 2026 at 1:01 PM IST
சென்னை: மாநிலங்களவைக்கான தேர்தலில் போட்டியிடவுள்ள திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்கள் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.
தமிழ்நாடு உட்பட நாடு முழுவதும் காலியாகும் 37 மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிகளுக்கான தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலங்களவையை பொறுத்தவரையில் தமிழ்நாட்டிற்கு என மொத்தம் 18 இடங்கள் உள்ளன.
இதில் சுழற்சி முறையில் இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 6 மாநிலங்களவை இடங்களுக்கு தேர்தல் நடைபெறும். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த திருச்சி சிவா, என்.ஆர் இளங்கோ, அந்தியூர் செல்வராஜ், என்.வி.என். கனிமொழி சோமு, தம்பிதுரை, ஜி.கே. வாசன் ஆகிய ஆறு பேரின் பதவிக்காலம் ஏப்ரல் மாதம் 2ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது.
காலியாகும் இடங்களில் போட்டியிட விரும்புவோருக்கான வேட்புமனு தாக்கல் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 26ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில், மார்ச் 5ஆம் தேதி கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த மாநிலங்களவை தேர்தலில் 34 எம்எல்ஏக்கள் வாக்களித்தால் ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினரை தேர்ந்தெடுக்க முடியும். இந்நிலையில், திமுக சார்பாக 4 பேரும், அதிமுக சார்பாக 2 பேரும் தேர்ந்தெடுக்க வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில் பிரதான கட்சிகளான திமுக, அதிமுக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இந்த பேச்சுவார்த்தையின் போது மாநிலங்களவை இடத்தையும் சில கட்சிகள் கேட்டிருந்ததால் மாநிலங்களவை வேட்பாளரை அறிவிப்பதில் பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டது.
வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இன்று இறுதி நாள் என்பதால் திமுக, அதிமுக கட்சிகள் தங்களது கட்சி வேட்பாளர்களை அறிவித்து, மாநிலங்களவை இடங்களை ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறது. அதன்படி, திமுகவிடம் உள்ள 4 மாநிலங்களவை இடங்களில் திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் திருச்சி சிவாவுக்கு மீண்டும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், திமுக செய்தி தொடர்பாளர் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரனுக்கு இந்த முறை வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள இரண்டு தொகுதிகளில் ஒன்று தேமுதிகவிற்கும், ஒன்று காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் ஒதுக்கீடு செய்து ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது.
அதேபோல அதிமுகவில் உள்ள இரண்டு மாநிலங்களவை இடங்களில் ஒன்றில் அதிமுக கொள்கை பரப்புச் செயாளர் தம்பிதுரைக்கும், பாமக சார்பில் அன்புமணிக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்ட நிலையில் இன்று தலைமைச் செயலகத்தில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரிடம் இருவரும் வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர்.
அதே போன்று திமுகவை சேர்ந்த திருச்சி சிவா மற்றும் கான்ஸ்டன்டைன் ரவீந்திரன் உள்ளிடோரும் இன்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தனர். முதலமைச்சர் முன்னிலையிவல் அவர்கள் தங்களது வேட்புமனுவை தேர்தல் அதிகாரியிடம் வழங்கினார்.
இன்று வேட்புமனு தாக்கல் நிறைவடைந்த பிறகு மார்ச் 6ஆம் தேதி வேட்புமனு பரிசீலனையும், மார்ச் 9ஆம் தேதி வரை வேட்புமனு திரும்ப பெறுவதற்கான கடைசி நாளும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாநிலங்களவை தேர்தலில் போட்டியிருந்தால் மார்ச் 16ஆம் தேதி தேர்தல் நடைப்பெறும். ஆனால் 6 வேட்பாளர்கள் மட்டுமே களத்தில் உள்ளதால் அனைவரும் போட்டியின்றி மாநிலங்களவைக்கு செல்லவே வாய்ப்புள்ளது.