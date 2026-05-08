புதிய அரசு அமைய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் - மு.க.ஸ்டாலின்
அரசியல் சட்டப்படி, புதிய ஆட்சி அமைப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை ஆளுநர் உடனடியாக எடுத்திட வேண்டும் என மு.க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : May 8, 2026 at 8:10 PM IST
சென்னை: புதிய அரசு அமைய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் மட்டுமல்ல, ஜனநாயகத்தின் மிக முக்கியமான பணி என திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் தவெக கட்சி 108 தொகுதிகளில் வென்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. திமுக 59 (நேரடியாக போட்டியிட்ட) தொகுதிகளிலும், அதிமுக 47 (நேரடியாக போட்டியிட்ட) தொகுதிகளிலும் வென்றுள்ளன. தவெக அதிக இடங்களில் வென்றிருந்தாலும், பெரும்பான்மை நிரூபிக்க அதற்கு 118 தொகுதிகள் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் போதிய பெரும்பான்மை இல்லாததன் விளைவாக ஆட்சி அமைப்பதில் கடந்த சில நாட்களாக அக்கட்சி சிக்கலை சந்தித்து வந்தது.
ஆளுநர் தவெகவை ஆட்சி அமைக்க அழைக்க வேண்டும் என திமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிககள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தன. இந்த நிலையில், திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின், தன்னுடைய 'எக்ஸ்' வலைதள பக்கத்தில் இது தொடர்பாக அவர் பதிவிட்டுள்ளார். அந்த பதிவில், "தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி, மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பட்டியலைத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இருந்த சட்டமன்றத்தையும் கலைத்து ஆளுநர் ஆணையும் பிறப்பித்து விட்டார்.
இப்படியொரு நிலையில், தேர்தலில் வென்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவிப் பிரமாணம் எடுத்துக் கொள்வதற்கும், மாநிலத்தின் நலனை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கும் புதிய அரசு அமைய வேண்டியது காலத்தின் கட்டாயம் மட்டுமல்ல, ஜனநாயகத்தின் மிக முக்கியப் பணி.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி, மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பட்டியலைத் தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டு விட்டது. ஏற்கனவே இருந்த சட்டமன்றத்தையும் கலைத்து மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் ஆணையும் பிறப்பித்து விட்டார். இப்படியொரு நிலையில், தேர்தலில் வென்ற…— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) May 8, 2026
இந்தச் சூழ்நிலையில் அரசு அமைவதில் தாமதம் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, அரசியல் சட்டப்படி, புதிய ஆட்சி அமைப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகளை ஆளுநர் உடனடியாக எடுத்திட வேண்டும் என திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் கேட்டுக் கொள்கிறேன்" என கூறியுள்ளார்.