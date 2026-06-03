அமைச்சர் ராஜ்மோகன் நிகழ்ச்சியில் கருணாநிதி படம் அகற்றப்பட்ட விவகாரம் - வைரமுத்து கண்டனம்
"கருணாநிதி இல்லாமல் அந்த நூலகம் உண்டா? கருணாநிதி இல்லாமல் தமிழ் உண்டா? தமிழனுக்கு ஒரு பெரிய பீடம் உண்டா? செம்மொழி உண்டா?" என்ற அடுக்கடுக்கான கேள்விகளையும் வைரமுத்து முன் வைத்துள்ளார்.
Published : June 3, 2026 at 4:59 PM IST
சென்னை: அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கலந்துக் கொண்ட அரசு நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி படம் அகற்றப்பட்டதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக திரைப்பட பாடல் ஆசிரியர் வைரமுத்து, "இந்த அரசு கலைஞருக்கு விரோதமானதா" என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 103 ஆவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு சென்னை மெரினாவில் உள்ள அவரது நினைவிடத்தில் திரைப்பட பாடல் ஆசிரியர் வைரமுத்து மலர்தூவி மரியாதை செலுத்தினார். இதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது, பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கலந்து கொண்ட அரசு நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் படம் அகற்றப்பட்டதற்கு தனது கடுமையான கண்டனங்களைத் தெரிவித்தார்.
இது குறித்து பேசிய அவர், "ஒரு சமூகத்துக்கு மிக முக்கியமான பண்பு நன்றி மறவாத தன்மை. நன்றியை வைத்து தான் ஒரு சமூகத்தின் நாகரிகம் எடை போடப்படுகிறது. நேற்று அதற்கு விரோதமான செயல் தேவநேயப் பாவாணர் நூலகத்தில் நிகழ்ந்தது என்று கேள்விப்பட்டு விக்கித்துப் போனேன், துக்கித்துப் போனேன்.
நேற்று தேவநேய பாவாணர் நூலகத்தில் நடைபெற்ற இலக்கிய விழாவில், தமிழ்நாட்டின் பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கலந்து கொண்டார். இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அரசு துறைக்கு சொந்தமான ஓர் அரங்கம். அங்கு பெரியார், காமராஜர், அண்ணாதுரை, எம்ஜிஆர் மற்றும் கருணாநிதி ஆகியோரின் படங்கள் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்தன.
ஆனால் அமைச்சர் வருவதற்கு முன்னால் கருணாநிதி படம் மட்டும் அகற்றப்பட்டுள்ளது. இதை கேட்டு நான் வெந்து போனேன், நொந்து போனேன். அவரின் படம் மட்டும் அகற்றப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன? இந்த அரசு கருணாநிதிக்கு விரோதமானதா? இது அரசு செய்த அல்லது அமைச்சர் செய்த காரியமாக நான் பார்க்கவில்லை.
இதற்கு அதிகாரிகளின் அச்சமே காரணம் என நான் நினைக்கிறேன். இன்று முதலமைச்சர் விஜய், எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதிக்கு விரோதியாக இருக்கலாம். ஸ்டாலினை விரோதி என்று நினைத்துக் கொள்ளலாம். ஆனால் கருணாநிதிக்கும் விரோதி என்று தன்னை ஒருநாளும் நினைத்துக் கொள்ள மாட்டார் என்று நான் நம்புகிறேன்.
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அரசு சொல்லாமல் எப்படி அதிகாரிகளால் இப்படி நடந்து கொள்ள முடியும்? விழா முடிந்ததும் முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி படம் மீண்டும் மாற்றப்பட்டதாக அறிகிறேன். கருணாநிதி இல்லாமல் அந்த நூலகம் உண்டா? கருணாநிதி இல்லாமல் தமிழ் உண்டா? தமிழனுக்கு ஒரு பெரிய பீடம் உண்டா? செம்மொழி உண்டா?
தற்போதைய அரசு முன்னோர்களை போற்றும் அரசாக திகழ வேண்டும் என்பது எனது வேண்டுகோள். நான் ஒரு கட்சிக்காரன் அல்ல, எந்த கட்சியிலும் உறுப்பினர் அல்ல. ஆனால், தமிழின் உறுப்பினர் நான், தமிழ் வரலாற்றின் மாணவன் நான், தமிழ் பெருமக்களின் பிரதிநிதி நான். ஆகையால் நாங்கள் வருத்தப்படுமாறு எந்த செயலும் நிகழ்ந்து விடக்கூடாது என்று விரும்பி, வருந்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்றார்.