எல்.பி.ஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்தம்; தமிழ்நாட்டில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு அபாயம்

ஐ.ஓ.சி ஆயில் நிறுவனம் வாடகை பாக்கி தராத காரணத்தால் எல்.பி.ஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர்.

தென் மண்டல எல்.பி.ஜி கியாஸ் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் சுந்தர்ராஜ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 27, 2026 at 3:41 PM IST

நாமக்கல்: எல்.பி.ஜி டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் திடீர் வேலைநிறுத்ததால், தென் மாநிலங்களில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

ஐ.ஓ.சி ஆயில் நிறுவனம் ரூ.50 கோடி வாடகை பாக்கி தராமல் மெத்தன போக்கில் நடந்து கொள்வதாக குற்றம்சாட்டியுள்ள எல்.பி.ஜி கியாஸ் டேங்கர் லாரி உரிமையாளர்கள் திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இன்று காலை காலவரையற்ற வேலைநிறுத்த போராட்டத்தை அறிவித்த நிலையில், சுமார் 1000 லாரிகள் இயக்கப்படாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. இதனால் தென்மாநிலத்தில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு அபாயம் ஏற்படும் நிலை உருவாகி உள்ளது.

இதுகுறித்து தென் மண்டல எல்.பி.ஜி கியாஸ் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் தலைவர் சுந்தர்ராஜ் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "எல்.பி.ஜி டேங்கர் லாரி சங்க உறுப்பினர்களுக்கு கடந்த 3 மாதங்களாக நிலுவையில் உள்ள வாடகை பாக்கியை தரக்கோரி மின்னஞ்சல் மூலமாகவும். நேரிலும் சென்று கேட்டும் ஐ.ஓ.சி நிறுவனம் நிலுவைத் தொகையை தரவில்லை. இந்த நிலையில் நாங்கள் தொடர்ந்து வாகனத்தை ஓட்டினாலும் டீசல், சுங்கக் கட்டணம், இதர செலவினங்களுக்கும் பணம் இல்லை. இதே்போல மாதம் மாதம் கட்டக்கூடிய கடனுக்கான தவணத் தொகை கூட கட்டமுடியாத சூழ்நிலைக்கு லாரி உரிமையாளர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க: நெல்லை அருகே மருத்துவக் கழிவுகள் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்ட விவகாரம்: 3 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு

இத்தகைய காரணங்களால் தாமாகவே முன்வந்து லாரிகளை இயக்காமல் உரிமையாளர்கள் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர். ஐ.ஓ.சி நிறுவனம் தான் வாடகை பாக்கி தரவேண்டி உள்ளது, கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன்பு சமர்ப்பித்த பேங்க் கேரண்டியை பார்க்காமல், தற்போது தவறு உள்ளதாக கூறி பல கோடி ரூபாயை ஐ.ஓ.சி நிறுவன நிர்வாகம் நிறுத்தி வைத்துள்ளது.

1,000 லாரிகளுக்கு 50 கோடி ரூபாய் வாடகை பாக்கி கொடுக்கவில்லை. லாரி உரிமையாளர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய வாடகை பாக்கி தொகை செலுத்தினால் நாளைக்கே நாங்கள் லாரிகளை இயக்க தயாராக உள்ளோம். எல்.பி.ஜி டேங்கர் லாரிகள் வேலைநிறுத்தம் போராட்டத்தில் ஈடுப்படுவதால் கண்டிப்பாக பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். ஐ.ஓ.சி நிறுவனத்தின் மெத்தனப்போக்கால் தான் இந்த பாதிப்பு ஏற்பட போகிறது. பொதுமக்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக தான் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினோம். ஆனால் ஐஓசி நிறுவனம் வாடகை பாக்கி தராதது வருத்தம் அளிக்கிறது" என்று தெரிவித்தார்.

