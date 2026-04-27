சென்னையில் எல்பிஜி கியாஸ் தட்டுப்பாடு - நீண்ட நேரம் காத்திருந்து நிரப்பிச் செல்லும் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள்
ஆட்டோ எல்பிஜி எரிபொருளுக்காக பல மணி நேரம் காத்திருப்பதால் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுகிறது என்று ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.
Published : April 27, 2026 at 4:00 PM IST
சென்னை: சென்னையில் ஆட்டோ எல்பிஜி கியாஸ் தட்டுப்பாடு காரணமாக, ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள், பெட்ரோல் விற்பனை நிலையங்களில் நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து கியாஸ் நிரப்பிச் செல்கின்றனர்.
கடந்த பிப்ரவரி மாத இறுதியில், ஈரான் மீது அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் தாக்குதல் தாக்குதல் நடத்த தொடங்கியதால், முக்கிய நீர்வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடியது. இதனால் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி பாதிக்கப்பட்டு, மார்ச் மாதம் முதல் வாரத்தில் இருந்து சர்வதேச அளவில் பெட்ரோல், டீசல், சமையல் கியாஸ், ஆட்டோ எல்பிஜி ஆகியவற்றுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவிலும் சமையல் கியாஸ், பெட்ரோல், டீசல் விநியோகம் சீராகி விட்ட நிலையில், ஆட்டோக்களில் பயன்படுத்தப்படும் எல்பிஜி கியாஸுக்கு இன்னும் தட்டுப்பாடு நிலவுகிறது. குறிப்பாக, பல்வேறு தனியார் ஆட்டோ கியாஸ் நிலையங்களில் கடந்த மாதம் முதல் முற்றிலுமாக ஆட்டோ கியாஸ் விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டது. இதனால், பொதுத் துறை நிறுவனங்களான பாரத் பெட்ரோலியம், எச்.பி. மற்றும் ஒரு சில தனியார் கியாஸ் விற்பனை நிலையங்களில் மிக குறைந்த அளவே கியாஸ் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் ஆட்டோ எல்பிஜி கியாஸ் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து தங்கள் வாகனத்தில் கியாஸ் நிரப்பிச் செல்கின்றனர்.
சென்னை டிடிகே சாலையில் உள்ள ஒரு ஆட்டோ எல்பிஜி கியாஸ் நிலையத்தில், 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு 3 மணி நேரமாக காத்திருந்து கியாஸ் நிரப்பி செல்லும் பரிதாப நிலைக்கு ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர். சில இடங்களில் காத்திருந்தும் எல்பிஜி கியாஸ் கிடைக்காததால் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் செல்கின்றனர்.
எல்பிஜி கியாஸ் தட்டுப்பாட்டால் சென்னையில் பல இடங்களில் எல்பிஜி கியாஸ் நிலையங்கள் மூடப்பட்டுள்ளதால் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் கூறுகையில், "ஏற்கெனவே எல்பிஜி கியாஸ் சரிவர கிடைக்காததால் எங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், எல்பிஜிக்கு பல மணி நேரம் காத்திருப்பதால் மன உளைச்சல் ஏற்பட்டு, உடல்நலக்குறைவு ஏற்படுகிறது" என்று வேதனையுடன் தெரிவித்தனர்.
"ஒரு முறை கியாஸ் நிரப்பினால் 2 நாட்களுக்கு ஆட்டோ ஓட்ட முடிகிறது. நாடு முழுவதும் கியாஸ் தட்டுப்பாடு இல்லை என்று மத்திய அரசு கூறுகிறது. எனவே, இந்த பிரச்சனைக்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் தீர்வு காண வேண்டும்" என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.