எல்பிஜி தட்டுப்பாடு- கேள்விக்குறியான ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் வாழ்வாதாரம்
எல்பிஜி தட்டுப்பாடு காரணமாக, பல ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் தங்கள் ஆட்டோக்களை சாலையோரம் நிறுத்தி விட்டு வீட்டிற்கு சென்று விட்டனர். இந்த நிலை தொடர்ந்தால், நிலைமை மேலும் மோசமடையலாம் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது.
Published : March 11, 2026 at 8:14 PM IST
சென்னை: ஆட்டோக்களில் பயன்படுத்தப்படும் எல்பிஜி எரிவாயுவுக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால், சென்னை அம்பத்தூரில் உள்ள ஒரு கியாஸ் நிலையத்தில், ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து தங்கள் ஆட்டோக்களுக்கு கியாஸ் நிரப்பிச் சென்றனர்.
மேற்காசிய போர் காரணமாக, வெளிநாடுகளி்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வரும் கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்துள்ளது. இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் வரத்தும் குறைந்துள்ளது. இதனால் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் இருந்து விநியோகம் செய்யப்படும் எரிபொருளின் அளவு வெகுவாக குறைந்து, முதல் கட்டமாக, வீடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கும், உணவகங்களில் பயன்படுத்தப்படும் வர்த்தக சிலிண்டர்களுக்கும் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. பல உணவகங்களில் உணவு வகைகள் குறைக்கப்பட்டிருப்பதுடன் சில உணவகங்கள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன. இதனால் உணவகங்களை நம்பி இருப்பவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, அடுத்த கட்டமாக, ஆட்டோக்களுக்கு பயன்படுத்தப்படும் எல்பிஜி எரிவாயுவிற்கும் பல இடங்களில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. சென்னை மற்றும் புறநகர்ப் பகுதிகளில் உள்ள சில எல்பிஜி கேஸ் நிலையங்கள், எல்பிஜி தட்டுப்பாடு காரணமாக மூடப்பட்டுள்ளன.
இதனால் எல்பிஜி ஆட்டோ ஓட்டும் ஓட்டுநர்கள் கடுமையான பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர். தங்கள் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறியானதால் அவர்கள் மிகுந்த கவலை அடைந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், சென்னை அம்பத்தூர் பகுதியில், எம்.டி.எச். சாலையில் அமைந்துள்ள எல்பிஜி கியாஸ் நிலையம் ஒன்றில் மட்டும் எரிவாயு கிடைத்தது. அங்கு, ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் நீண்ட வரிசையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக காத்திருந்து, தங்கள் ஆட்டோக்களுக்கு கியாஸ் நிரப்பிச் சென்றனர்.
அவர்கள் ஆட்டோக்களுக்கு கியாஸ் நிரப்பும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. அந்த நிலையத்தில் இருப்பு உள்ள வரை மட்டுமே எல்பிஜி ஆட்டோக்களுக்கு கியாஸ் நிரப்பப்படும். அந்த நிலையத்திலும் எல்பிஜி கியாஸ் தீர்ந்து விட்டால், தங்கள் வாழ்தாரமே கேள்விக்குறியாகிவிடும் என்று ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் அச்சம் தெரிவித்துள்ளனர்.
