தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத் தலைவராக லயோலா மணி பொறுப்பேற்பு
என்னுடைய பணி, சொல் வடிவத்தைவிட செயல் வடிவத்தில் சிறப்பானதாக இருக்கும் என்று லயோலா மணி தெரிவித்தார்.
Published : July 14, 2026 at 5:17 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணி இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
தமிழகத்தில் தவெக தலைவர் விஜய் தலைமையிலான புதிய அரசு கடந்த மே மாதம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது. அதைத் தொடர்ந்து அரசின் பல்வேறு நிறுவனங்களுக்கு புதிய தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் தலைவராக, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பேச்சாளர் லயோலா மணியை, பள்ளிக் கல்வித் துறை செயலாளர் சந்தரமோகன் நேற்று அறிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து லயோலா மணி, முதலமைச்சர் விஜய்யை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றுக் கொண்டதுடன், முதலமைச்சரிடம் இருந்து பணி நியமன ஆணையையும் பெற்றுக் கொண்டார்.
இந்த நிலையில், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகத்தின் அலுவலகத்தில், அதன் தலைவராக லயோலா மணி இன்று பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
அதனைத் தொடர்ந்து லயோலா மணி, செய்தியாளர்களிடம் பேசுகையில், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் ஆசியோடு தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் தலைவராக இன்று பதவியேற்றுக் கொண்டேன். மிக சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்த, பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ள என்னைப் போன்ற ஒரு சாமானிய மனிதருக்கு மிக உயரிய பதவி கொடுத்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கு மனப்பூர்வமான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
கடுமையாகவும் உண்மையாகவும் உழைத்தால், மக்களை நேசித்தால் அவர்களுக்கான அங்கீகாரம் சரியான நேரத்தில் சரியான முறையில் கிடைக்கும் என்பதை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இந்த அறிவிப்பின் மூலமாக தெரிவித்திருக்கிறார்.
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அமைச்சர் என்.ஆனந்த், பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆகியோருக்கும் என் மனப்பூர்வமான நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பொறுப்பான பதவியை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். நான் பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படுவேன் என்று உறுதி அளிக்கிறேன். என்னுடைய பணி, சொல் வடிவத்தைவிட செயல் வடிவத்தில் சிறப்பாக இருக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.