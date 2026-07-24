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தமிழகத்தில் தீவிரமடையும் நீட் தேர்வுக்கு எதிரான போராட்டம்; வகுப்பு பறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் இறங்கிய மாநில கல்லூரி மாணவர்கள்

இந்திய மாணவர் சங்கம் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் காலவரையற்ற தொடர் போராட்டம் தொடங்கி உள்ளது.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக கல்லூரி வளாகத்தில் ஆர்பாட்டம் நடத்திய லயோலா கல்லூரி மாணவர்கள்
நீட் தேர்வுக்கு எதிராக கல்லூரி வளாகத்தில் ஆர்பாட்டம் நடத்திய லயோலா கல்லூரி மாணவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 24, 2026 at 8:42 PM IST

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சென்னை: நீட் தேர்வை ரத்துச் செய்யக் கோரி சென்னையில் உள்ள லயோலா கல்லூரி மற்றும் மாநிலக் கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

நீட் தேர்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் அதில் நடைபெற்ற குளறுபடிகளைக் கண்டித்து தலைநகர் டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் மற்றும் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் சுமார் 30 நாட்களுக்கும் மேலாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர். இந்த போராட்டத்துக்கு எதிராக டெல்லி காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது.

ஆகையால், டெல்லியில் நடைபெறும் மாணவர்களின் போராட்டத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் விதமாகவும், டெல்லி காவல்துறையின் நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாகவும் நாடு முழுவதும் ஆங்காங்கே மாணவர்களும், மாணவ அமைப்புகளும் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன.

அந்த வகையில், சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள லயோலா கல்லூரி மாணவர்கள் நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி இன்று (ஜூலை 24) ஆர்ப்பாட்டம் மேற்கொண்டனர். கல்லூரி நிர்வாகம் போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு தெரிவித்த நிலையிலும் இந்த போராட்டம் நடைபெற்றுள்ளது.

கல்லூரி வளாகத்திற்கு உள்ளாகவே கூடிய 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் அங்கு பேரணியாக சென்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். நீட் (NEET) தேர்வை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தியும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானை பதவி விலகக் கோரியும் அவர்கள் கோஷங்களை எழுப்பினர்.

இதேபோல் சென்னை, மாநில கல்லூரியின் இந்திய மாணவர் சங்கத்தைச் சேர்ந்த (SFI) மாணவர்கள் வகுப்பு புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் இன்று ஈடுபட்டனர்.

போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த இந்திய மாணவர் சங்கத்தின் மாநிலச் செயலாளர் சம்சீர் அஹமத், "30 நாட்களுக்கும் மேலாக டெல்லியில் உள்ள ஜந்தர் மந்தரில் மாணவர்களின் நீட்டுக்கு எதிரான போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போராட்டத்தின் விளைவாக நேற்று நள்ளிரவில் பிரதமர் மோடி ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

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அவருடைய இந்த அறிவிப்பில் எங்களுக்கு எந்தவித நம்பிக்கையும் இல்லை. அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகும் வரை போராட்டம் தொடரும். இன்று முதல் மாநில கல்லூரியில் வகுப்பு புறக்கணிப்பு போராட்டம் தொடங்கியுள்ளது" என தெரிவித்தார்.

மேலும், சென்னை எழும்பூர் ராஜரத்தினம் மைதானம் அருகேயும் இந்திய மாணவர் சங்கம் மற்றும் இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கம் சார்பில் காலவரையற்ற தொடர் போராட்டம் தொடங்கி உள்ளது. இந்த போராட்டத்தில் நூற்றுக்கும் அதிகமான மாணவர்கள் கலந்துக் கொண்டு நீட் தேர்வுக்கு எதிரான கோஷங்களையும், மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதானுக்கும் எதிரான கோஷங்களையும் எழுப்பினர்.

TAGGED:

கல்லூரி மாணவர்கள் போராட்டம்
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PRESIDENCY COLLEGE STUDENTS PROTEST
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