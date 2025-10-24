ETV Bharat / state

வங்கக்கடலில் உருவாகும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம்! புயலாக மாற வாய்ப்பு

வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், வரும் அக்.27ஆம் தேதி புயலாக மாறக்கூடும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 12:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகிய நிலையில், அது புயலாக மாறக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது.

வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதை அடுத்து, தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளில் அக்.16ஆம் தேதி முதல் பரவலாக மழை பெய்ய தொடங்கியது. குறிப்பாக, கடந்த 2 தினங்களாக சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, கோவை, தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்தது. இதனால் பல மாவட்டங்களில் நேற்று பள்ளி - கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டது.

இதனிடையே, தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவியது. இந்நிலையில், இன்று அது காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக உருவாகி, காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடைந்துள்ளது. இது, வரும் 27ஆம் தேதி புயலாக மாறக்கூடும் என வானிலை மையம் கணித்துள்ளது. புயலாக மாறும் பட்சத்தில், தமிழ்நாட்டில் மிக கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுதவிர, தென்கிழக்கு அரபிக் கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை, கடந்த 6 மணி நேரத்தில் மணிக்கு 25 கி.மீ. வேகத்தில் வடக்கில் இருந்து வடகிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து, இன்று காலை 5.30 மணிக்கு கிழக்கு மத்திய மற்றும் அதனை ஒட்டிய தென்கிழக்கு அரேபிக்கடல் பகுதியில் மையம் கொண்டுள்ளது. அதாவது, லட்சத்தீவுக்கு வடமேற்கே சுமார் 340 கிலோ மீட்டர் தொலைவிலும், பனாஜிக்கு (கோவா) தென்மேற்கே 430 கிமீ, மங்களூருக்கு (கர்நாடகா) மேற்கே 480 கிமீ தொலைவிலும் நிலை கொண்டுள்ளது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் கிழக்கு மத்திய அரபிக்கடலில் இருந்து வடகிழக்கு நோக்கி நகர வாய்ப்புள்ளது.

இதையும் படிங்க: காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிய சிறுவன்: 5 மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மீட்ட தீயணைப்புத்துறை!

அதேபோல், தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் இன்று காலை 5.30 மணிக்கு குறைந்த காற்றழுத்தப் பகுதி உருவாகியுள்ளது. இது, மேற்கில் இருந்து வடமேற்கு நோக்கி நகர்ந்து அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் வலுவடையக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது.

மழை நிலவரம்:

கடந்த 24 மணி நேரத்தில் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பள்ளிப்பட்டில் அதிகபட்சமாக 15 சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகியுள்ளது. மதியம் ஒரு மணி வரை 11 மாவட்டங்களில் மிதமான மழையும், 23 மாவட்டங்களில் லேசான மழையும் பெய்யும் என அறிவித்துள்ளது.

TAGGED:

தென் கிழக்கு வங்கக் கடல்
காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி
CHENNAI WEATHER
வங்கக்கடல்
BAY OF BENGAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

குங்குமப்பூவில் இப்படி ஒரு ஸ்வீட்டா? திருநெல்வேலி அல்வாவுக்கு 'டஃப்' கொடுக்கும் திருபாகம்!

ராமேஸ்வரம் கடல் காற்றில் இருந்து மின்சாரமா? ஆய்வாளர்களின் அற்புத கண்டுபிடிப்பு!

மணக்கும் மதுர மல்லி... மணக்காத விவசாயிகள் வாழ்க்கை... சென்ட் ஆலை அமைக்கப்படுவது எப்போது?

'அவமானம், படுதோல்வி எல்லாமே உரமாகும்'; ஓடி ஒளிந்தது போதும்.. திரும்பி வந்து விவசாயத்தில் சாதிக்கும் திருநங்கை!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.