நாளை உருவாகிறது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி - தமிழ்நாட்டிற்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் எச்சரிக்கை விடுப்பு
தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அக்டோபர் 16 முதல் 18ஆம் தேதி வரை கனமழைக்கான மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : October 12, 2026 at 11:18 AM IST
சென்னை: தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் நிலவும் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் தாக்கத்தால் நாளை தென்கிழக்கு வங்க கடலில் புதிய காற்றழுத்தப் தாழ்வு பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு, புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் அக்டோபர் 16 முதல் 18ஆம் தேதி வரை கனமழைக்கான மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில், தெற்கு அந்தமான் கடல் மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில், கடல் மட்டத்திலிருந்து 9.4 கி.மீ உயரம் வரை பரவியுள்ள வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி தொடர்ந்து நிலவுகிறதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சூழலில் நேற்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் விடுத்திருந்த வானிலை அறிக்கையில், இன்று (அக்.12) நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, மதுரை, சிவகங்கை, சேலம் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
நாளை (அக்.13) தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களிலும், நாளை மறுநாள் (அக்.14) ராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, தேனி, கன்னியாகுமரி, சிவகங்கை, விருதுநகர், திண்டுக்கல், மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
மேலும், அக்டோபர் 16ஆம் தேதி திருச்சி, அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்டங்களுக்கும், அக்டோபர் 17ஆம் தேதி கோவை, நீலகிரி, தேனி, மதுரை ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு கனமழைக்கான மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கை என்றால் என்ன?
மஞ்சள் நிற எச்சரிக்கை என்பது பொதுவாக முதல்நிலை வானிலை எச்சரிக்கையாகும். இது மிதமான அல்லது அதற்கு சற்று மேலான மழையை குறிக்கிறது.
- தீவிரம்: மிதமான மழை, இது சாதாரண வாழ்க்கைக்கு சற்று இடையூறாக இருக்கலாம்.
- அபாய நிலை: குறைந்தபட்ச அளவிலான வெள்ளம் அல்லது நீர்த்தேக்கம் காணப்படும்.
- நடவடிக்கை: வானிலை ஆய்வு மையத்தின் அறிவிப்புகளை கவனித்துக்கொண்டு, தேவையில்லாமல் வெளியே செல்வதை தவிர்க்கவும். நீர் தேங்கும் பகுதிகளை சரிபார்க்கவும்.
மஞ்சள் நிறக் குறியீடு, பொதுவாக மக்களை எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி அறிவுறுத்துகிறது. இவ்வாறான எச்சரிக்கை கிடைக்கும் போது, அதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது நல்லது.