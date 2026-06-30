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தரங்கம்பாடி அருகே சடலமாக மீட்கப்பட்ட காதலர்கள்; ஆணவக் கொலையா? என போலீசார் விசாரணை

தமது மகளை காதலித்து வந்த இளைஞரை சிறுமியின் குடும்பத்தினர் தாக்கியுள்ளனர். இதையடுத்து இளைஞரின் பெற்றோர், பொறையார் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தனர்.

காதலர்கள் சடலமாக மீட்பு - ஆணவக் கொலையா? என போலீசார் விசாரணை
காதலர்கள் சடலமாக மீட்பு - ஆணவக் கொலையா? என போலீசார் விசாரணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 30, 2026 at 8:06 PM IST

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மயிலாடுதுறை: மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி அருகே காதலனும் காதலியும் சடலமாக மீட்கப்பட்டனர். அவர்கள் ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார்களா? என போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம், தரங்கம்பாடி பகுதியைச் சேர்ந்த 19 வயது மதிக்கத்தக்க, தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர், தனது ஊருக்கு அருகே உள்ள ஒரு கிராமத்தைச் சேர்ந்த 12 -ம் வகுப்பு முடித்த 17 வயது சிறுமியை காதலித்து வந்துள்ளார். இருவரும் காதலிப்பது பற்றி சிறுமியின் வீட்டுக்கு தெரிந்து இரு குடும்பத்திற்கும் இடையே ஏற்கெனவே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், தமது மகளை காதலித்து வந்த இளைஞரை சிறுமியின் பெற்றோர் நேற்றிரவு தாக்கியுள்ளனர். இதையடுத்து, தாக்குதலுக்கு ஆளான நபரின் பெற்றோர், பொறையார் காவல் நிலையத்திற்குச் சென்று தமது மகனை தாக்கிய சிறுமியின் பெற்றோர் மீது புகார் அளித்துள்ளனர். மேலும், தமது மகனை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்று சிகிச்சை அளித்து வீடு திரும்பியுள்ளனர்.

இதனிடையே, இந்த சம்பவம் தொடர்பாக நள்ளிரவில் சம்பந்தப்பட்ட இளைஞரின் வீட்டுக்குச் சென்ற போலீசார், அவரது தந்தையை அழைத்துக் கொண்டு, சிறுமியின் வீட்டுக்குச் சென்று அவரது உறவினர் 3 பேரை விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர்.

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போலீசாரை அனுப்பி வைத்துவிட்டு இளைஞரின் தந்தை வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தபோது, தமது மகன் மாயமாகி இருப்பது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். உறவினர்கள் மூலமாக அவரை இரவு முழுவதும் தேடினர்.

இதற்கிடையே, தனது தாத்தா வீட்டில் தங்கியிருந்த சிறுமியை காணவில்லை என்று கூறி அதிகாலையில் சிறுமியின் பெற்றோர் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தனர். தங்களின் மகளை காதலித்த இளைஞர் மீது சந்தேகம் இருப்பதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து, சம்பந்தப்பட்ட இளைஞரின் செல்ஃபோன் டவர் லொகேஷனை வைத்து போலீசார் தேடியபோது, அது சிறுமியின் வீட்டில் இருந்து 200 மீட்டர் தொலைவில் உள்ள தனிநபர் ஒருவருக்கு சொந்தமான இடத்தை காண்பித்தது.

காதலர்கள் சடலமாக மீட்பு

போலீசார் அங்கு சென்று பார்த்தபோது, கீற்று கொட்டகையில் காதலர்கள் இருவரும் சடலமாக இருப்பது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இருவரும் வெவ்வேறு சமூகத்தினர் என்பதால் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருக்க ஏடிஎஸ்பி சுரேஷ், டிஎஸ்பி சரவணன் ஆகியோர் நேரில் வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அங்கே இரு குடும்பத்தினரும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் அவர்களிடம் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, மர்மமான முறையில் உயிரிழந்த இருவரின் உடல்களையும் பிரேத பரிசோதனைக்காக திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

சிறுமியின் வீடு சூறை

இதையடுத்து, சிறுமியின் குடும்பத்தினர், இருவரையும் கொன்றுவிட்டதாக கூறி ஆவேசம் அடைந்த அவரது காதலரின் குடும்பத்தினர், சிறுமியின் வீடு மற்றும் அவரின் உறவினர் ஒருவரின் வீட்டை அடித்து உடைத்தனர். அங்கிருந்த இருசக்கர வாகனங்களையும் அடித்து நொறுக்கினர்.

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இந்நிலையில், காதலர்கள் இருவரும் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்களா? அல்லது ஆணவக் கொலை செய்யப்பட்டார்களா? என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் (பொறுப்பு) ஸ்டாலின் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டார். சம்பவ இடத்தில சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்படாமல் இருக்க 50-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

சிறுமியின் உறவினர்களிடம் விசாரணை

ஏற்கெனவே, சம்பந்தப்பட்ட இளைஞர் நேற்றிரவு அளித்த புகாரின் பேரில் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்து சிறுமியின் தந்தை, உறவினர்கள் என ஐந்து பேரை போலீசார் அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

LOVER FOUND DEAD
HONOR KILLING
PORAIYAR POLICE STATION
ஆணவக் கொலை என புகார்
POLICE INVESTIGATE HONOR KILLING

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