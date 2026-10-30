காதலை கைவிட மறுத்த மகளை கழுத்தை நெரித்து கொலை செய்த தந்தை
ராணிப்பேட்டையில் உள்ள தனது பாட்டி வீட்டில் தங்கி பள்ளியில் படித்து வந்த மாணவிக்கு, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவரிடம் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
Published : October 30, 2026 at 11:08 PM IST
விழுப்புரம்: காதலை கைவிட மறுத்த மகளை பெற்ற தந்தையே கழுத்தை நெரித்துக் கொலை செய்த சம்பவம், வானூர் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
விழுப்புரம் மாவட்டம், வானூர் அருகே உள்ள பி.பரங்கனி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சிவசாஸ்திரி (வயது 40). லாரி ஓட்டுநரான இவருக்கு இரண்டு மகள்கள் உள்ளனர். இதில் இளைய மகள், ராணிப்பேட்டையில் இருக்கும் தன்னுடைய பாட்டி வீட்டில் தங்கி 10- ஆம் வகுப்புப் படித்து வந்துள்ளார். அப்போது, அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞருடன் மாணவிக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இந்த பழக்கம் நாளடைவில் காதலாக மாறி இருவரும் காதலித்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரம் அவரது பாட்டி தெரிய வந்தது. இதையடுத்து, அவர் உடனடியாக தனது மகள் மற்றும் மருமகனிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதையடுத்து, மாணவியின் பெற்றோர், வி.பரங்கனி கிராமத்தில் உள்ள தங்களின் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து அதே பகுதியில் உள்ள பள்ளியில் சேர்த்துள்ளனர்.
அதன் பிறகும், அந்த மாணவி செல்போன் மூலம் அந்த இளைஞருடன் பேசி வந்துள்ளார். இதனை கண்ட பெற்றோர், தங்களின் மகளைக் கண்டித்துள்ளனர். ஆனால் காதலை கைவிட மறுத்த பள்ளி மாணவி, தனது காதலனுடன் தொடர்ந்து பேசி வந்துள்ளார். இந்த நிலையில், நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொள்வதற்காக மாணவியின் தாயார், நேற்றிரவு (அக்.29) வேலூருக்கு சென்றுள்ளார்.
அப்போது, வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த மாணவியை தனது மகள் என்றும் பாராமல் கழுத்தை நெரித்து சிவசாஸ்திரி கொலை செய்துள்ளார். அதைத் தொடர்ந்து, தனது சகோதரரை தொலைபேசியில் அழைத்துப் பேசிய அவர், "சின்னவளைக் கழுத்தை நெரிச்சிப் போட்டுட்டேன்" என்று கூறியுள்ளார். அதைக் கேட்டு பதறிப்போன சகோதரின் குடும்பத்தினர் உடனடியாக சிவசாஸ்திரியின் வீட்டிற்கு சென்றுள்ளனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, மாணவியை உடனடியாக அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். ஆனால், அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள், அவர் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகத் தெரிவித்தனர். இதற்கிடையே, தனது மகளை கொலைச் செய்துவிட்டதாக சிவசாஸ்திரி, வானூர் காவல் நிலையத்தில் சரணடைந்தார்.
இதையடுத்து, விரைந்து வந்த வானூர் காவல்துறையினர், பள்ளி மாணவியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக வானூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், மாணவியின் தந்தை சிவசாஸ்திரியை கைது செய்தனர்.
காதலை கைவிட மறுத்த மகளை தந்தையே கொலை செய்த சம்பவம், வானூர் பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.