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தொலைந்த சிம் கார்டுக்கு ரூ.650 வசூல்; ஏர்டெல் வாடிக்கையாளருக்கு ரூ.40 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க உத்தரவு

டூப்ளிகேட் சிம் கார்டுக்கு ரூ.50 மட்டுமே கட்டணம் வசூலிக்க வேண்டும், ஆனால் ஏர்டெல் முகவர் ரூ.650 வசூலித்துள்ளதால் வாடிக்கையாளருக்கு இழப்பீடு வழங்க நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம்
செங்கல்பட்டு மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆணையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 30, 2026 at 5:55 PM IST

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செங்கல்பட்டு: தொலைந்து போன சிம் கார்டுக்கு பதிலாக அதே நம்பரில் டூப்ளிகேட் சிம் பெற ரூ.650 வசூல் செய்த ஏர்டெல் முகவருக்கு எதிராக வழக்கில், வாடிக்கையாளருக்கு ரூ.40 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

செங்கல்பட்டை சேர்ந்த சரிதா என்பவர் கடந்த 21 ஆம் தேதி அன்று அவரது செல்போனை தவற விட்டு உள்ளார். இதையடுத்து, மறுநாள் செங்கல்பட்டில் உள்ள ஏர்டெல் முகவரான மணி மார்க்கெட்டிங் ஷோரூமில் தொலைந்து போன சிம் கார்டுக்கு மாறாக, புதிய சிம் கார்டு வேண்டுமென கேட்டுள்ளார்.

அந்த சிம் கார்ட் அவரது தந்தை காந்தி பெயரில் இருந்ததால், புதிய சிம் கார்டு வழங்க ரூபாய் 650 செலுத்த வேண்டும் என அந்த முகவர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து சரிதா தனது கணவரின் வங்கி கணக்கிலிருந்து ஜிபே மூலம் ரூபாய் 650 செலுத்தியுள்ளார்.

கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது குறித்து முகவரிடம் சரிதா கேட்டபோது, அவருக்கு உரிய விளக்கம் அளிக்கப்படவில்லை என கூறப்படுகிறது. மேலும் பணம் செலுத்தியதற்கான ரசிதும் தாமதமாக வழங்கப்பட்டதாக தெரிகிறது.

இது தொடர்பாக ஏர்டெல் நிறுவனத்திடம் சரிதாவின் கணவர் இது குறித்து விசாரித்த போது, டூப்ளிகேட் சிம் கார்டுக்கு ரூபாய் 50 ரூபாய் மட்டுமே கட்டணம் என்றும், சிம் கார்ட் பெயர் மாற்றத்திற்கு கூடுதல் கட்டணம் எதுவும் இல்லை என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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இதனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை விட கூடுதலாக ரூபாய் 600 வசூலித்ததாக கூறி மணி மார்க்கெட்டிங் ஷோரூம் நிறுவன உரிமையாளர் மணிகண்டனுக்கு எதிராக சரிதா செங்கல்பட்டு மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர் ஆனையத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

வழக்கை விசாரித்த ஆணைய தலைவர் காசி பாண்டியன் மற்றும் உறுப்பினர் ஜவகர் ஆகியோர், கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்ட ரூபாய் 600க்கு கடந்த 22 ஆம் தேதி முதல் 24 சதவீத வட்டியுடன் சரிதாவிடம் திருப்பி வழங்க உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

மேலும் சேவை குறைபாடு, மன உளைச்சல் ஏற்படுத்தியதற்காக ரூ.25 ஆயிரமும், வழக்கு செலவுக்காக ரூபாய் 15 ஆயிரமும் வழங்க வேண்டுமென அந்த உத்தரவில் தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் மொத்தம் ரூ. 40 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க ஏர்டெல் முகவருக்கு செங்கல்பட்டு மாவட்ட நுகர்வோர் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

TAGGED:

ஏர்டெல் முகவர்
நுகர்வோர் ஆணையம்
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