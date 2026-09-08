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மோட்டார் வாகனத் துறை, பத்திரப் பதிவுத் துறையில் வரி வருவாய் இழப்பு - கணக்கு தணிக்கை அறிக்கையில் குற்றச்சாட்டு

கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் திறனில் தமிழ்நாடு தற்போது நிலையான நிலையில் இருந்தாலும், அதிகரித்து வரும் கடன் சேவைச் செலவுகள் கவலைக்குரிய விஷயம் என்று தணிக்கை குழு தெரிவித்துள்ளது.

கணக்கு தணிக்கை அறிக்கை வெளியீடு
கணக்கு தணிக்கை அறிக்கை வெளியீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 11:08 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டிற்கு மாநில வருவாய் அதிகம் வரக்கூடிய மோட்டார் வாகனத் துறையிலும், பத்திரப்பதிவுத் துறையிலும் 2024 மார்ச் மாதம் வரை நடைபெற்ற தணிக்கையில் வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியத் தணிக்கைத் துறையின் தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மண்டலத்திற்கான முதன்மைக் கணக்காயர் திருப்பதி வெங்கடசாமி, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட கணக்கு தணிக்கை அறிக்கை குறித்து செய்தியாளர்களிடம் விவரித்தார்.

"தமிழ்நாட்டில் மோட்டார் வாகனத் துறையில் வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்கள், மாநில போக்குவரத்து ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள், முத்திரை தீர்வை, பதிவு கட்டணம், சிறுபான்மையினர் நலத்துறை, வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறை ஆகியவை குறித்து தணிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டின் மொத்த வருவாய் 2023-24-ஆம் ஆண்டில் ரூபாய் 2 லட்சத்து 64 ஆயிரத்து 596.66 கோடியாக இருந்தது. இதில் 1 லட்சத்து 67 ஆயிரத்து 278.39 கோடி ரூபாய் வரி வருவாயும், 25 ஆயிரத்து 903.84 கோடி ரூபாய் வரி இல்லாத வருவாயும் அடங்கும். மத்திய அரசிடமிருந்து 46 ஆயிரத்து 72.28 கோடி ரூபாய் மத்திய வரி பங்காகவும், 25 ஆயிரத்து 342.16 கோடி ரூபாய் மானியமாகவும் பெறப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் மோட்டார் வாகன துறையில் உள்ள வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம், மாநில போக்குவரத்து ஆணையத்தின் செயல்பாடுகள் சரியாக இல்லாததால் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

பிஎஸ் 4 வகை பேருந்துகள், சட்டவிரோதமாக தனியாருக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 55 சதவீதத்திற்கும் அதிகமான ஆர்டிஓ அலுவலகங்கள் தனியார் இடங்களில் இயங்கி வருகின்றன . மின்னணு பதிவு மூலம் அபராத ரசீது வழங்குவது தொடர்பாக போக்குவரத்து ஆணையரின் அறிவுறுத்தல்களை அதிகாரிகள் பின்பற்றாமல் விதிமீறல்களில் ஈடுபட்டது கண்டறியப்பட்டுள்ளது. பத்திர பதிவுத்துறையில் நிலங்களை பதிவு செய்யும்போது சரியான மதிப்பீடு இன்றி பதிவு செய்யப்பட்டு இழப்பீடு ஏற்பட்டதும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

கல்வி உதவித்தொகை

தனியார் கல்வி நிறுவனங்களில், நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் சேர்ந்த தகுதியற்ற மாணவர்களுக்கு உதவித் தொகை வழங்க நேரிட்டது. 2017-23 ஆண்டுகளில் எஸ்.சி., எஸ்.டி. மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை 7.28 கோடி ரூபாய் வழங்கியதில் ஒரு மாதம் முதல் ஓராண்டுக்கும் மேல் காலதாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது.

2017-23 மாணவர்களின் வங்கி கணக்குகள் முடக்கம், பரிவர்த்தனை நிறுத்தம் போன்ற காரணங்களால், 3,530 பயனாளிகளின் வங்கி கணக்குகளில் கல்வி உதவி தொகையாக 1.61 கோடி ரூபாய் செலுத்தப்படாமல் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது.

2021-23 ஆண்டுகளில் மத்திய நிதியை பெற தகுதியற்ற 2,576 மாணவர்களுக்கு, மத்திய அரசின் பங்கான 60% உதவித்தொகை வழங்கியதால் 3.64 கோடி ரூபாய் தவறாக செலுத்தப்பட்டது.

ஜல்ஜீவன் திட்டம்

2024 ஆம் ஆண்டு நடந்த தணிக்கையின் போது 1 கோடியே 5 லட்சம் வீடுகள் குடிநீர் குழாய் இணைப்புகளை பெற்றன. 10 மாவட்டங்களில், இத்திட்டம் திட்டம் நூறு விழுக்காடு இலக்கு எட்டப்பட்டுள்ளது. தேர்வு செய்யப்பட்ட மாவட்டங்களில் இருந்த 18 ஆய்வகங்களிலும், மாநில ஆய்வகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் போதுமான உள் கட்டமைப்பு மற்றும் உபகரணங்கள் இல்லை. ராமநாதபுரம் விழுப்புரம் சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களில் நிறுவப்பட்ட ஆர்.ஓ. ஆலைகளில் சராசரியாக 55 விழுக்காடு ஆலைகள் செயல்படவில்லை.

ஸ்மார்ட் சிட்டி
தமிழ்நாட்டிற்கு 12 ஸ்மார்ட் சிட்டி நகரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டன. இதில் 11 நகரங்கள் மட்டுமே தேர்வு செய்யப்பட்டன. தொடக்கத்தில் திண்டுக்கல் தேர்வு செய்யப்பட்ட போதும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட வடிவமைப்பில் முன்மொழிவை சமர்ப்பிக்காத காரணத்தினால் திண்டுக்கல் தேர்வு செய்யப்படவில்லை.

பொது - தனியார் பங்களிப்பு முறையின் கீழ், 1630.03 கோடி மதிப்பீட்டில் பணிகள் திட்டமிடப்பட்ட போதிலும் வெறும் நான்கு பணிகள் மட்டுமே சென்னை, கோவையில் செயல்படுத்தப்பட்டன. அவற்றின் மதிப்பு 16 கோடியே 57 லட்சம் ரூபாய்" என்று தெரிவித்தார்.

பொருளாதார வளர்ச்சி
மாநிலத்தின் பொருளாதாரம் வலுவான வளர்ச்சியை வெளிப்படுத்தியது. மூன்றாம் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலைத் துறைகளின் உந்துதலால், முந்தைய ஆண்டில் 13.34 விழுக்காடாக இருந்த மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) 15.98 விழுக்காடாக விரிவடைந்தது.

தனிநபர் வருமானத்தில் மாநிலம் தொடர்ந்து தேசிய சராசரியை விட சிறப்பாகச் செயல்பட்டது. மேலும், 2024-25 ஆம் ஆண்டில் தேசிய மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதன் பங்களிப்பு 9.43 விழுக்காடாக இருந்தது.

வருவாய் பற்றாக்குறை
வருவாய் பற்றாக்குறை, 2023-24 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 45,121 கோடியில் இருந்து 2024-25 ஆம் ஆண்டில் ரூ.45,840 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. மொத்த மாநில உள்நாட்டு உற்பத்தி (GSDP) அதிகரித்த போதிலும், வருவாய் உபரியை அடைவது குறித்த 15 வது நிதி ஆணையத்தின் கணிப்பை மாநில அரசு பூர்த்தி செய்யத் தவறிவிட்டது.

மாநிலத்தின் நிலுவைக் கடன் - GSDP விகிதம் 27.38 விழுக்காடாக இருந்தது. இது 15வது நிதிக் குழு மற்றும் TNFR சட்டத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 28.90 விழுக்காடு இலக்கிற்குள் உள்ளது.

வரி வருவாய்

மொத்த வருவாய் வரவுகளில் மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் ரூ.1,80,225 கோடியாக இருந்தது. இதில் மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரி மூலம் ரூ.70,887 கோடியும், விற்பனை, வர்த்தகம் போன்றவற்றின் மீதான வரிகள் மூலம் ரூ. 62,337 கோடியும் கிடைத்தது. முந்தைய ஆண்டோடு ஒப்பிடுகையில், வரி அல்லாத வருவாய் 30 விழுக்காடும் (ரூ.7,699 கோடி), மத்திய வரிகளில் மாநிலத்தின் பங்கு 13.93 விழுக்காடும் (ரூ.6,420 கோடி) அதிகரித்தது.

உறுதிசெய்யப்பட்ட செலவினம்

ஊதியம் மற்றும் படிகள், ஓய்வூதியம் மற்றும் வட்டிச் செலுத்துதல்கள் ஆகியவற்றிற்கான செலவுகள் மொத்தம் ரூ.1,76,676 கோடியாக இருந்தது. அவ்வாண்டில் வருவாய் வரவுகளில் வட்டிச் செலுத்துதல்கள் 21 விழுக்காட்டுப் பங்கைக் கொண்டிருந்தது.

மானியம்
மொத்த வருவாய் செலவினத்தில் மானியங்கள் 16 விழுக்காட்டுப் பங்கைக் கொண்டிருந்தன. முந்தைய ஆண்டை ஒப்பிடுகையில், இது ரூ.14,854 கோடி அதாவது 39.35 விழுக்காடு அதிகரித்துள்ளது. இந்த அதிகரிப்புக்கு முக்கியக் காரணங்களாக 'மகளிர் உரிமைத் தொகைத் திட்டம்' மற்றும் விவசாயிகளுக்கான மின்சாரத்துக்காக தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்திற்கு வழங்கப்பட்ட மானியமுமே ஆகும்.

முதலீடுகளின் தரம்

2025 மார்ச் 31 அன்று, பொதுத்துறை அமைப்புகளில் அரசின் முதலீடு 61,734.90 கோடியாக இருந்தது. இதிலிருந்து கிடைத்த வருவாய் விகிதம் வெறும் 0.83 விழுக்காடாக 514 கோடி மட்டுமே இருந்த நிலையில், மாநில அரசு தான் வாங்கிய கடன்களுக்குச் சராசரியாக 7.78 விழுக்காடு வட்டி செலுத்தியது. அந்த ஆண்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ரூ. 42,393.15 கோடி மதிப்பிலான புதிய முதலீடுகளில், 38,664.32 கோடி அளவிலான தொகை நஷ்டத்தில் இயங்கும் நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டிருந்ததை தணிக்கை சுட்டிக்காட்டியது.

கடன் அளவு கவலை அளிக்கிறது
கடன் சேவைக்கான செலவைச் சமாளிக்கும் திறனை அளவிடும் வருவாய் வரவுகளில் வட்டிச் செலுத்துதல்களின் விகிதம் 2023-24-இல் 20.24 விழுக்காடாக இருந்த நிலையில், 2024-25-இல் 21.18 விழுக்காடாக அதிகரித்துள்ளது. கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் திறன் அடிப்படையில் மாநிலம் தற்போது நிலையான நிலையில் இருந்தாலும், அதிகரித்து வரும் கடன் சேவைச் செலவுகள் கவலைக்குரிய விஷயமாகும்.

மேலும், மாநிலத்தின் மொத்தக் கடன் பெறுதலில் கணிசமான பகுதி தொடர்ந்து ஏற்கனவே உள்ள கடன்களைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கே பயன்படுத்தப்படுவதை தணிக்கை சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.

உற்பத்தித் திறன் கொண்ட மூலதனச் செலவினங்களுக்கு நிதியளிப்பதற்குப் பதிலாக, புதிய கடன்களில் பெரும் பகுதி பழைய கடன்களைத் தீர்த்துப் புதிய கடன்களைப் பெறும் சுழற்சிக்காகவே பயன்படுத்தப்பட்டதை இது சுட்டிக்காட்டுகிறது.

இதன் விளைவாக, கடன் மூலம் பெறப்பட்ட நிதியின் நிகர அளவு குறைகிறது. இத்தகைய போக்கு, புதிய வளர்ச்சித் திட்டங்களைச் செயல்படுத்தும் மாநிலத்தின் திறனைக் கட்டுப்படுத்துவதுடன், உற்பத்தித் திறன் கொண்ட முதலீடுகளுக்கு ஆதரவளிப்பதற்குப் பதிலாக, கடன் சேவைச் சுழற்சிக்குள் சிக்கிக்கொள்ளும் அபாயத்தையும் அதிகரிக்கிறது.

2025 மார்ச் நிலவரபடி 8,53,765 கோடி ரூபாய் கடன் இருக்கிறது. இந்த கடனுக்கு 7.75% வட்டியாக உள்ளது.

வருவாய் நிலுவைத்தொகை
மாநிலத்தின் நிலுவையில் உள்ள வருவாய் ரூ.58,110.16 கோடி, மாநிலத்தின் சொந்த வருவாயில் 27.18 விழுக்காட்டைக் கொண்டிருந்தது. பல ஆண்டுகளாக மாநிலம் எதிர்கொண்டு வரும் தொடர்ச்சியான வருவாய் பற்றாக்குறை மற்றும் நிதிப் பற்றாக்குறையைக் கருத்தில் கொண்டு, வருவாய் ஈட்டுதலை மேம்படுத்தவும், தேங்கியுள்ள நிலுவைத் தொகைகளை வசூலிக்கவும் மாநிலம் உறுதியான மற்றும் தொடர்ச்சியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும்.

வரவு-செலவுத் திட்ட மேலாண்மை:
நிதிநிலை அறிக்கையில் மொத்தம் 4,81,821.30 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. இதில் 4,59,002.81 கோடி அசல் ஒதுக்கீடு மற்றும் 22,818.49 கோடி துணை ஒதுக்கீடு அடங்கும் . இதற்கு எதிராக, அவ்வாண்டில் 4,37,489.16 கோடி செலவினம் செய்யப்பட்டது. அதில் 40,684.40 கோடி பொதுக் கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல் உட்பட மேற்கொள்ளப்பட்டது.

பள்ளிக்கல்வித் துறை, ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை, சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத் துறை மற்றும் உயர்கல்வித் துறை ஆகியவற்றின் கீழ் பெருமளவிலான நிதி செலவிடப்படாமல் 1,000 கோடிக்கும் அதிகமாக இருந்தது.

நிதி முறைகேடு தொடர்பாக 175 வழக்குகள் நிலுவை

2025 மார்ச் 31 நிலவரப்படி, ரூ.27.92 கோடி மதிப்பிலான முறைகேடு மற்றும் இழப்பு தொடர்பான 340 வழக்குகள் மீதான இறுதி நடவடிக்கை நிலுவையில் உள்ளன. இவற்றில், ரூ.24.82 கோடி மதிப்பிலான 175 வழக்குகள் நிதி முறைகேடு தொடர்பானவை என கணக்கு தணிக்கைக் குழு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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