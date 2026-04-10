இருசக்கர வாகனம் மீது லாரி மோதிய விபத்தில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு
சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட நாம் தமிழர் கட்சியினருடன் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் நடத்திய பேச்சுவார்த்தையைத் தொடர்ந்து அவர்கள் கலைந்துச் சென்றனர்.
Published : April 10, 2026 at 6:00 PM IST
கன்னியாகுமரி: இருசக்கர வாகனம் மீது டாரஸ் லாரி மோதிய விபத்தில் நர்சிங் கல்லூரி மாணவி நிகழ்விடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கனிமங்களை ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகளால் அடிக்கடி விபத்துக்கள் ஏற்பட்டு வந்தன. இதையடுத்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின், பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு கனிமவள லாரிகளுக்கு நேரக் கட்டுப்பாடுகளை விதித்தார். அதன் அடிப்படையில், பகல் நேரங்களில் கனிமவள லாரிகள் மற்றும் கனரக லாரிகள், நகருக்குள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இரவு நேரங்களில் மட்டுமே கனிமவள லாரிகள் மற்றும் கனரக லாரிகளின் போக்குவரத்துக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் விபத்துக்கள் தடுக்கப்பட்டன. எனினும், இரவு நேரங்களில் செல்லும் கனரக லாரிகள் வேகமாகச் செல்வதால் விபத்துக்கள் தொடர் கதையாகியுள்ளன. நேற்றிரவு (ஏப்ரல் 09) தக்கலையில் இருந்து கேரளம் மாநிலம், திருவனந்தபுரம் செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் தனது தந்தை கிருஷ்ணதாஸ் உடன் கிளாட்ளின் அபினா (வயது 19) என்ற நர்சிங் கல்லூரி மாணவி இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுக் கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அவ்வழியே அதிவேகமாக வந்த டாரஸ் லாரி இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி விபத்துக்குள்ளானது. விபத்தில் கிளாட்ளின் அபினா நிகழ்விடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அவரது தந்தை படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டு அருகில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு மருத்துவர்கள் தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர்.
இந்த விபத்து குறித்து தகவலறிந்த நாம் தமிழர் கட்சியினர், பத்மநாதபுரம் தொகுதியின் நாதக வேட்பாளர் சீலன் தலைமையில் ஏராளமானோர் விபத்து நிகழ்ந்த சாலையில் பயணித்த 10- க்கும் மேற்பட்ட டாரஸ் லாரிகளைச் சிறைப்பிடித்து சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தக்கலை காவல் நிலைய காவல் ஆய்வாளர், துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோர் மறியலில் ஈடுபட்டிருந்த நாம் தமிழர் கட்சியினருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். எனினும் உடன்பாடு எட்டப்படவில்லை. இதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஸ்டாலின் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்துச் சென்றார். அத்துடன், மறியலில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார். இதையடுத்து நாம் தமிழர் கட்சியினர் போராட்டத்தை கைவிட்டனர்.
விபத்து குறித்து தக்கலை காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவுச் செய்து கிளாட்ளின் அபினாவின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அதேபோல், விபத்துக்கு காரணமான டாரஸ் லாரி ஓட்டுநரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.