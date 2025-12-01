ETV Bharat / state

வாகன எப்.சி கட்டண உயர்வை கண்டித்து டிசம்பர் 9 முதல் வேலைநிறுத்தம் – லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம்

லாரிகள் வேலைநிறுத்தம் தொடங்கினால் தானியங்கள், ரேஷன் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் சந்தைகளுக்கு வருவதில் சிரமம் ஏற்பட்டு விலை உயரும் அபாயம் உள்ளது.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த சங்க நிர்வாகிகள்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த சங்க நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 1, 2025 at 9:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ராணிப்பேட்டை: வாகனங்களுக்கான புதிய எப்.சி கட்டண உயர்வை கண்டித்து வரும் டிசம்பர் 9 ஆம் தேதி முதல் லாரி உரிமையாளர்கள் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

தென்மாநில லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் அவசரக் கூட்டம் இன்று மாலை வேலூரில் நடைபெற்றது. இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் ஜி.ஆர். சண்முகப்பா கூறுகையில், ''15 ஆண்டுகள் கடந்த லாரிகளுக்கு எப்.சி கட்டண உயர்வு லாரி உரிமையாளர்களுக்கு பெரிய சுமையாக தற்போது மாறியுள்ளது. மத்திய அரசு நாடு முழுவதும் 15 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இயங்கும் சரக்கு லாரிகளுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியுடன் சேர்த்து எப்.சி புதுப்பிப்பு கட்டணமாக ஒரு ஆண்டுக்கு ரூ.33,040 என நிர்ணயித்துள்ளது. இதுவரை எப்.சி கட்டணம் ₹850 இருந்த நிலையில் ஒரே இரவில் இவ்வளவு அதிகரித்து இருப்பதை ஏற்க முடியாது.

இந்த கூடுதல் கட்டணம் காரணமாக வேளாண் பொருட்கள், ரேஷன் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய சரக்குகளை ஏற்றி செல்லும் சிறு மற்றும் நடுத்தர லாரி உரிமையாளர்கள் மோசமாக பாதிக்கப்படுவார்கள். 15 ஆண்டுகள் ஆன வாகனங்களுக்கு இன்ஜினை மாற்றி புதுப்பிக்கலாம். ஆனால் கட்டணத்தை இவ்வளவு உயர்த்துவதற்கு முறையான காரணம் இதுவரை கூறப்படவில்லை.

அரசாங்கத்திற்கே சொந்தமான 15 ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்ட பல வாகனங்கள் இன்னும் இயங்குகின்றன. ஆனால் தனியார் வாகனங்களுக்கு மிகப்பெரிய கட்டணம் விதிக்கப்படுகிறது. கேரளா இந்த கட்டண உயர்வை ஒரு வருடத்திற்கு தள்ளிப் போட்டுள்ளது. ஜார்கண்ட் மாநிலம் எப்.சி கட்டண உயர்வை முற்றிலும் ரத்து செய்துள்ளது. தமிழகம் உள்ளிட்ட தென்மாநிலங்களில் இந்த கட்டணம் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படுகிறது. இதுவே தென் மாநில லாரி உரிமையாளர்களின் கோபத்துக்கு காரணமாக உள்ளது.

இந்த கட்டண உயர்வை கண்டித்து வரும் டிசம்பர் 9ம் தேதி இரவு 12 மணியிலிருந்து காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம் தொடங்க உள்ளோம். நெல், ரேஷன் பொருட்கள் உள்ளிட்ட சரக்குகளை ஏற்றி செல்லும் லாரிகள் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபடவுள்ளனர். கேஸ் சிலிண்டர் ஏற்றிச் செல்லும் லாரிகள் மட்டும் வேலை நிறுத்தத்தில் இருந்து விலக்கப்படுகின்றன.

தென்மாநில லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் அவசரக் கூட்டம்
தென்மாநில லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கத்தின் அவசரக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒரு லாரி 60 கிமீ வேகத்தில் செல்லும் போது அது எவ்வளவு மாசு ஏற்படுத்தும்? இது, கட்டண உயர்வுக்கான காரணமாகக் கூடாது. தமிழக அரசு இதுவரை எப்.சி கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை. தேர்தலுக்கு முன்பு 33 சுங்கச்சாவடிகளை அகற்றுவோம் என, கூறியிருந்தும் இன்னும் நிறைவேற்றப்படவில்லை. பல பிரச்சினைகள் இருந்த போதிலும், மாநில முதலமைச்சர் லாரி உரிமையாளர்களை ஒருமுறை கூட அழைத்து கலந்துரையாடவில்லை.

லாரி வேலைநிறுத்தம் தொடங்கினால் தானியங்கள், ரேஷன் பொருட்கள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் அனைத்தும் சந்தைக்கு வராமல் போகும் என்பதால், விலை உயர்வு நேரிடும். இதனால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள். இக்கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படாவிட்டால் போராட்டம் தீவிரம் அடையும்.

இதையும் படிங்க: பதில் சொல்லும் அளவுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பெரிய தலைவர் இல்லை - செங்கோட்டையன் பதிலடி

எனவே சங்கத்தின் முக்கிய கோரிக்கைகளான எப்.சி கட்டண உயர்வை உடனடியாக திரும்பப் பெறுதல், பழைய கட்டணமான ₹850க்கு மீண்டும் மாற்றுதல், 15 ஆண்டுகள் கடந்த வாகனங்களுக்கு விலக்கு, லாரி உரிமையாளர்களுடன் மத்திய, மாநில அரசுகள் உடனடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் 10 நாட்களுக்குள் ஏற்கப்படாவிட்டால் தென் மாநிலங்களில் உள்ள அனைத்து லாரிகளும் முழுமையாக வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபடுவார்கள்" என்றும் எச்சரித்தார்.

TAGGED:

TAMIL NADU LORRY STRIKE
PROTEST INCREASE IN VEHICLE FC FEES
வாகன எப்சி கட்டணம் உயர்வு
லாரிகள் வேலைநிறுத்தம்
LORRY STRIKE TAMIL NADU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.