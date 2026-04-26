பட்டப்பகலில் லாரி உரிமையாளர் வெட்டி கொலை; மன்னார்குடி அருகே 5 பேர் கொண்ட கும்பல் வெறிச்செயல்
செல்ஃபோன் அழைப்பை அடுத்து சாத்தியமூர்த்தியும் தான் கொல்லப்படுவோம் என்பதை அறியாமல் அந்த இடத்திற்கு சென்றுள்ளார்.
Published : April 26, 2026 at 8:52 PM IST
திருவாரூர்: மன்னார்குடி அருகே பட்டபகலில் லாரி உரிமையாளரை 5 பேர் கொண்ட கும்பல் பலத்த ஆயுதங்களால் வெட்டி கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவாரூர் மாவட்டம், மன்னார்குடி அருகே உள்ள அரவத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் சகாதேவன். இவரின் மகன் சத்தியமூர்த்தி. வயது 40. இவருக்கு திருமணமாகி ஜெயமாலினி என்கிற மனைவி, மகள்கள் கானசுதா, கானபிரியா மகன் சுகவனம் ஆகியோர் உள்ளனர். சத்தியமூர்த்தி சொந்தமாக லாரி வைத்து, அதன் மூலம் வருமானம் ஈட்டி வந்தார்.
இந்த நிலையில், இன்று லாரியை சர்வீஸுக்கு விட்ட சத்தியமூர்த்தி, ஓய்வெடுப்பதற்காக வீட்டுக்கு திரும்பியுள்ளார். அப்போது, சத்தியமூர்த்தியை செல்ஃபோன் வாயிலாகத் தொடர்புக் கொண்ட மர்ம நபர்கள் சிலர் உன்னிடம் தனியாக பேச வேண்டும் எனக் கூறி, குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு வருமாறு அழைத்துள்ளனர்.
சாத்தியமூர்த்தியும் தான் கொல்லப்படுவோம் என்பதை அறியாமல் அந்த இடத்திற்கு சென்றுள்ளார். இவரின் வருகைக்காக ஏற்கனவே அரிவாள் உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களுடன் காத்திருந்த அந்த மர்ம கும்பல், தருசுவேலி என்னும் இடத்தில் சத்தியமூர்த்தி வந்தபோது, அவரை கொடூரமான முறையில் தாக்கியுள்ளனர்.
இந்த தாக்குதலில் தலை மற்றும் கை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் தீவிர வெட்டு ஏற்பட்டு சத்தியமூர்த்தி சம்பவ இடத்திலேயே நிலைகுலைந்து விழுந்தார். அதிக இரத்தம் வெளியேறி அவர் சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து இறந்தார். இந்த சம்பவம் குறித்து அப்பகுதி மக்கள் மன்னார்குடி போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்தனர்.
இதன் பேரில் மன்னார்குடி டிஎஸ்பி மணிவண்ணன் தலைமையிலான போலீஸார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து சத்தியமூர்த்தி உடலை கைப்பற்றி தடயங்களை சேகரித்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்ட விசாரணையில் 5 பேர் கொண்ட கும்பல் சத்தியமூர்த்தியை அரிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பியோடியது தெரிய வந்துள்ளது.
இதையடுத்து கொலைக்கு முன்விரோதம் காரணமா அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா என்பது போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் போலீஸார் தங்களின் விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். அத்துடன், தப்பி ஓடிய குற்றவாளிகளை தேடும் பணியில் தனிப்படை காவல்துறையினர் களமிறக்கப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் கருண் கரட் ஆய்வு செய்தார்.
இதற்கிடையில், கொலை செய்யப்பட்ட சத்தியமூர்த்தி உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக மன்னார்குடி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.