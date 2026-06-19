ரிசர்வ் வங்கி மேலாளர் போல் நடித்து ஆசிரியையிடம் ரூ.44 லட்சம் சுருட்டிய லாரி ஓட்டுநர் கைது
கமிஷனாக ரூ.320 கோடி தருகிறேன் என்று சாந்தியிடம் தேவந்திரன் ஆசை வார்த்தை கூறி ஏமாற்றியுள்ளார்.
Published : June 19, 2026 at 9:11 PM IST
ஈரோடு: சத்தியமங்கலம் அருகே ஓய்வுபெற்ற அரசுப் பள்ளி ஆசிரியையிடம் ரிசர்வ் வங்கி மேலாளர் எனக் கூறி ரூ. 44 லட்சம் மோசடி செய்த லாரி ஓட்டுநரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.
ஈரோடு மாவட்டம் புன்செய் புளியம்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் மோகன்ராஜ். இவரது மனைவி சாந்தி (55). இவர், அரசு பள்ளி ஒன்றில் ஆசிரியையாக பணியாற்றிவந்த நிலையில் தற்போது விருப்ப ஓய்வு பெற்று வசித்து வருகிறார்.
இந்த நிலையில், சாந்தியிடம் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஒசூரைச் சேர்ந்த தேவேந்திரன் (54) என்பவர் கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டில் ரிசர்வ் வங்கி மேலாளர் என கூறி அறிமுகமாகியுள்ளார். மேலும், அவரை நம்ப வைப்பதற்காக ரிசர்வ் வங்கி ஊழியர் என்பதற்கான ஆவணங்கள் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி முன் எடுத்த புகைப்படத்தையும் அவர் காண்பித்துள்ளார்.
பின்னர், ரிசர்வ் வங்கியில் ரூ.64 ஆயிரம் கோடி பணம் கேட்பாரற்று உள்ளது. அந்த பணத்தை எடுக்க ரூ.40 லட்சம் தேவைப்படுகிறது. இதை செலுத்த நீங்கள் 40 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தால், அந்த பணத்திலிருந்து கமிஷனாக உங்களுக்கு ரூ.320 கோடி தருகிறேன் என்று சாந்தியிடம் தேவந்திரன் ஆசை வார்த்தை கூறியுள்ளார்.
இதை நம்பி கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 40 லட்சமும், 2024 ஆம் ஆண்டில் ரூ. 4 லட்சமும் என மொத்தம் ரூ. 44 லட்சம் பணத்தை சாந்தி தேவேந்திரனிடம் கொடுத்துள்ளார். பணத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட தேவேந்திரன், சில நாட்களிலேயே சாந்தி உடனான தொடர்பை முற்றிலுமாக துண்டித்துள்ளார்.
மேலும், செல்ஃபோனையும் அவர் சுவிட்ச் ஆஃப் செய்துள்ளார். இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த சாந்தி, புன்செய் புளியம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் சம்பவம் குறித்து புகார் அளித்தார். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். தொடர்ந்து, தேவேந்திரனை ஓசூரில் வைத்து தற்போது கைது செய்துள்ளனர்.
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பின்னர் அவரிடம் மேற்கொண்ட விசாரணையில், தேவேந்திரன் ஓர் லாரி ஓட்டுநர் என்பதும், அவர் 6 ஆம் வகுப்பு வரை மட்டுமே பயின்றுள்ளார் என்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. தொடர்ந்து, அவர் போலி ரிசர்வ் வங்கி ஊழியர் ஆவணம் உள்ளிட்டவற்றை தயாரித்து சாந்தியை ஏமாற்றியதும் தெரிய வந்துள்ளது. இந்த மோசடி சம்பவத்தை அவர் பெங்களூரைச் சேர்ந்த சுரேஷ் என்பவருடன் இணைந்து அரங்கேற்றியதையும் ஒப்புக்கொண்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து மோசடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸார், தேவேந்திரனை சத்தியமங்கலம் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, பின்னர் சிறையில் அடைத்தனர்.