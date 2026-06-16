லாரி ஓட்டுநர் கொலை- மர்மநபர்களைப் பிடிக்க தஞ்சை காவல்துறை தீவிரம்
முன்விரோதம் காரணமாக கொலை நடந்ததா?, வேறு ஏதேனும் காரணமா? போன்ற கோணங்களில் தஞ்சாவூர் காவல் துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : June 16, 2026 at 9:16 PM IST
தஞ்சாவூர்: வீடு புகுந்து லாரி ஓட்டுநரைக் கொலை செய்துவிட்டு தப்பியோடிய மர்மநபர்களை காவல்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவையாறு அடுத்த மேலதிருப்பூந்துருத்தி சிவன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் இளங்குமரன் (வயது 41). லாரி ஓட்டுநரான இவருக்கு திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர். மனைவி ரதியா (வயது 35) திருவையாறில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் வேலைப் பார்த்து வருகிறார். இவர்கள் இருவரும் காதலித்து திருமணம் செய்துக் கொண்டுள்ளனர்.
இந்த நிலையில் நேற்று (ஜூன் 15) ரதியா தனது குழந்தைகளைப் பள்ளிக்கு அனுப்பிவிட்டு தானும் வழக்கம்போல் திருவையாறுக்கு வேலைக்கு சென்றுள்ளார். வீட்டில் இளங்குமரன் மட்டும் தனியாக உறங்கிக் கொண்டிருந்துள்ளார். இந்நிலையில் பள்ளிக்கூடம் முடித்துவிட்டு குழந்தைகள் வீட்டிற்கு வந்து கதவைத் தட்டியுள்ளனர். நீண்ட நேரம் ஆகியும் கதவைத் திறக்காததால் பின்புறம் சென்றுப் பார்த்துள்ளனர். அப்போது பின்பக்கக் கதவு திறந்த நிலையில் இருந்துள்ளது.
இதையடுத்து உள்ளே சென்ற குழந்தைகள், தந்தை ரத்த வெள்ளத்தில் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்ததைப் பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்தனர். அத்துடன் என்ன செய்வது என்று அறியாமல் கதறி அழுதனர். குழந்தைகளின் குரலைக் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் வந்துப் பார்த்துள்ளனர். அப்போது இளங்குமரன் மர்மநபர்களால் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்துள்ளார். இது குறித்து நடுக்காவேரி காவல்துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், உடலைக் கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தஞ்சாவூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுந்தரவதனம், சம்பவ இடத்தை நேரில் பார்வையிட்டு விசாரணை நடத்தினார். தடயவியல் துறை நிபுணர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு தடயங்கள் சேகரிக்கப்பட்டனர். மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டு சோதனை மேற்கொண்டபோது வீட்டின் பின்புறம் சிறிது தூரம் சென்று நின்றுவிட்டது. வீட்டில் யாரும் இல்லாததை அறிந்த மர்மநபர்கள் பின்புறம் வழியாக நுழைந்து அவரை கொலைச் செய்துவிட்டு தப்பிச் சென்றிருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.
இந்த கொலை முன்விரோதம் காரணமாக நடந்ததா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணமா? என்ற கோணத்தில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். அதேபோல், அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளைக் கைப்பற்றி ஆய்வுச் செய்து மர்மநபர்களைத் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர்.
வீடு புகுந்து லாரி ஓட்டுநர் படுகொலைச் செய்யப்பட்ட சம்பவம், மேலதிருப்பூந்துருத்தி பகுதி மக்களிடையே பரபரப்பையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.